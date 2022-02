¿Regresa a Sudamérica? Yoshimar Yotún podría ser nuevo jugador de la U. de Chile

Yoshimar Yotún es de los jugadores más importantes en la selección peruana debido a su buena visión de juego y gran pegada, la cual nos ha dado más de una alegría con el pasar de los años. En diciembre del año pasado, ‘Yoshi’ se desvinculó del Cruz Azul y, desde ese entonces, no ha conseguido equipo. No obstante, esto podría cambiar debido a que un grande de Chile lo quiere en sus filas.

Según el portal Transfermarkt, la Universidad de Chile sería el próximo destino del volante de la Bicolor, puesto a que existe un 28% de posibilidades de que este pase se pueda concretar.

Yotún llegaría a la U de Chile, según Transfermarkt

Transfermarkt indica que 'Yoshi' podría llegar a la U de Chile. Foto: Transfermarkt

Prensa mexicana arremete contra Santiago Ormeño

Durante el programa Jorge Ramos y su banda de ESPN, los panelistas analizaron el encuentro entre incaicos y norteños. En pleno debate se refirieron al desempeño de ‘Ormedeus’ y recordaron cuando fue voceado para integrar la selección azteca.

“A Ormeño lo pedían para la selección mexicana cuando jugaba en Puebla. Yo se lo dije: ‘Por Dios, no me hablen de Ormeño’. Ayer jugó porque Perú no tenía otra opción. A mí me cuesta creer que en el fútbol peruano no haya un 9 mejor que él”, mencionó el comunicador Jorge Ramos.

Markarián se rinde ante Lapadula