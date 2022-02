Mbappé, fuerte y claro: “Estoy concentrado en ganar al Madrid y después veremos qué pasa”

Kylian Mbappé volvió a marcar con el Paris Saint-Germain en la victoria ante el Lille por la vigésima tercera jornada de la Ligue 1. El astro francés, junto con sus compañeros, entre ellos Lionel Messi, golearon al elenco local por 5-1 en el estadio Pierre-Mauroy. El popular Kiki selló el triunfo a los 67 minutos con un espléndido remate al ángulo del golero Ivo Grbić.

Luego del partido, el extremo izquierdo de 23 años habló nuevamente sobre su futuro que lo vincula con el Real Madrid -próximo contrincante en los octavos de final de la Champions League- y dejó una más que clara respuesta: “Estoy concentrado en ganar al Madrid y después veremos qué pasa”, dijo Mbappé.

“Mi decisión no está tomada. Incluso si el partido del Madrid cambia muchas cosas, y aunque soy libre de hacer lo que quiera, no voy a hacer ese tipo de cosas y no voy a ir a hablar con el adversario”, precisó el exfutbolista del As Mónaco, según cita el diario Marca.

Danilo anotó un doblete, mientras que Messi y Mbappé se hicieron presente con un gol cada uno. Foto: AFP

Paris Saint-Germain actualidad

Tras el triunfo ante el Lille, los dirigidos por Mauricio Pochettino siguen en lo más alto de la liga francesa con 56 puntos. Además, están recuperando la mejor versión de Messi, que hoy anotó un golazo de picadita, y se encuentran a la espera que Neymar y Sergio Ramos puedan estar pronto con el grupo.

PSG vs. Real Madrid: cuándo y a qué hora juegan

PSG vs. Real Madrid se medirán en el Parque de los Príncipes el próximo martes 15 de febrero a las 3.00 p. m. (hora peruana) por el duelo de ida de la Liga de Campeones. Todas las incidencias las podrás seguir por La República Deportes.