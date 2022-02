Rooney se refugiaba en el alcohol ante la presión: “Me encerraba y bebía durante unos días”

Ser un deportista de élite muchas veces presenta dificultades que el público desconoce. Las figuras, en este caso, del fútbol, también sucumben ante sus problemas personales. Wayne Rooney es una de las grandes leyendas del Manchester United y en una nutrida entrevista con el periódico Daily Mail ha revelado detalles de su etapa como jugador de fútbol.

El popular ‘niño malcriado’ ha indicado que la presión de ser una estrella del balompié y sus dificultades personales lo llevaron a recurrir a una vía de escape: el alcohol.

“Me encerraba y bebía. Encerrarme me hizo olvidar algunos de los problemas con los que estaba lidiando. Tenía algunos días libres y no quería estar cerca de nadie. Lo único que hacía era estar en casa y beber durante dos días. Estaba en una situación realmente mala”, comentó Rooney, según cita Olé.

“Fue una acumulación de todo: jugar para Inglaterra, para Manchester United, otros temas de mi vida personal... Era difícil lidiar con toda esa presión acumulada. En ese momento nunca lo hablé con nadie, ni con mis compañeros ni con Ferguson”, agregó.

Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney ganaron la Champions League con el Manchester United en el 2008. Foto: EFE

Rooney “todo bajo control”

Sin embargo, precisó que pudo salir a flote. “Siempre estaba enojado y agresivo. Era obvio que tenía algunos problemas que debía tratar y ahora, afortunadamente, los tengo todos bajo control”, indicó.