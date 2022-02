Volvió el ‘30′: Lionel Messi anotó su primer gol en el año para el 3-1 del PSG ante el Lille

Tras casi dos meses sin anotar, Lionel Messi marcó su primer gol en el año en la victoria parcial 3-1 del Paris Saint-Germain ante el Lille. El delantero argentino aprovechó una buena jugada generada por Kylian Mbappé para colgar al arquero en los minutos finales del primer tiempo.

Con este tanto, la ‘pulga’ sumó su segunda anotación en liga tras 13 encuentros jugados. En total, el exjugador del FC Barcelona lleva siete goles, sumados a los cinco que marcó en Champions League.

Revive el nuevo gol de Messi con PSG

¿A qué hora juegan PSG vs. Lille?

En horario peruano, el choque PSG vs. Lille se disputa desde las 2.45 p. m. Consulta la guía de horarios, según tu ubicación geográfica:

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO PSG vs. Lille por la Ligue 1?

El canal encargado de transmitir el partido PSG vs. Lille es ESPN. Puedes encontrar la señal de esta cadena deportiva en los principales servicios de cable.

¿Cómo ver PSG vs. Lille EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Lille por internet, debes entrar a la plataforma streaming de Star Plus. Además, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.