¿Cómo y a qué hora ver EN VIVO Carlos Stein vs. ADT Tarma por la Liga 1 Betsson 2022?

Carlos Stein vs. ADT Tarma EN VIVO se enfrentan HOY, domingo 6 de febrero, por la primera jornada de la Liga 1 Betsson 2022. El choque comenzará a la 1.15 p. m. en el Estadio Municipal César Flores Marigorda de Lambayeque y no contará con la transmisión EN DIRECTO por señal abierta. Si deseas estar al atento de la contienda, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, videos con los goles y todas las incidencias del juego.

Carlos Stein vs. ADT Tarma: ficha del partido

Partido Carlos Stein vs. ADT Tarma ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 6 de febrero ¿A qué hora? 1.15 p. m. ¿Dónde? Estadio Municipal César Flores Marigorda ¿En qué canal? La República Deportes

Carlos Stein vs. ADT Tarma: la previa

Duelo de debutantes. Carlos Stein y ADT Tarma empezarán su camino en la Liga 1 2022 en Lambayeque. Ambas escuadras llegaron a la máxima categoría gracias a sus campañas en la Liga 2 y la Copa Perú, respectivamente, y tendrán como principal objetivo mantenerse en la división de honor.

El conjunto Carlista atravesó un largo camino para volver a la Primera División. Luego que el TAS resolviera a favor el reclamo de Alianza Lima (ello hizo que se moviera la tabla y Stein bajara a zona de descenso), el conjunto lambayecano tuvo que esperar hasta el repechaje del torneo de ascenso para definir su boleto . En su estreno buscarán un triunfo ante su gente.

Por su parte, El Vendaval Celeste derrotó al Alfonso Ugarte de Puno para acceder a la Liga 1. Si bien buscaron mantener la base del equipo campeón, incluido el técnico Juan Carlos Bazalar, sumaron algunos jugadores de jerarquía como Hernán Rengifo, Jeickson Reyes y el lateral Dylan Caro .

Fixture y resultados de la fecha 1 de la Liga 1 2022

¿A qué hora juegan Carlos Stein vs. ADT Tarma?

En todo el territorio peruano, el cotejo Carlos Stein vs. ADT Tarma se disputará a partir de las 3.30 p. m.

México: 12.15 p. m.

Perú: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

Paraguay: 3.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

España: 7.15 p. m.

Alemania: 7.15 p. m.

Italia: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite Carlos Stein vs. ADT Tarma?

El encuentro entre Carlos Stein vs. ADT Tarma no contará con transmisión por televisión. Ambos equipos, junto a Atlético Grau, no lograron cerrar un acuerdo con Gol Perú (canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1) para la cobertura de sus compromisos.

¿Cómo seguir Carlos Stein vs. ADT Tarma ONLINE?

Al no contar con ningún canal disponible para ver el Carlos Stein vs. ADT Tarma, recuerda que puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este cotejo a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, videos de los goles y el minuto minuto con todas las incidencias.

¿Dónde se jugará el Carlos Stein vs. ADT Tarma?

El Estadio Municipal César Flores Marigorda, ubicado en la ciudad de Lambayeque, albergará el enfrentamiento entre Carlos Stein vs. ADT Tarma por la jornada 1 de la Liga 1 Betsson 2022. Dicho recinto cuenta con una capacidad para 7.000 espectadores.