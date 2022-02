WWE: así marcha la cartelera del Elimination Chamber 2022

WWE llevará a cabo el siguiente sábado 19 de febrero el Elimination Chamber 2022 en el Jeddah Superdome de Yeda, Arabia Saudita. A la fecha se han confirmado cinco luchas titulares para este evento de lucha libre y tendrá a superestrellas históricas como Goldberg y Lita. Revisa aquí los horarios, canales y la cartelera del show especial de la empresa.

Royal Rumble tuvo como ganadores a Brock Lesnar y a Ronda Rousey, pero La Bestia perdió el campeonato mundial de WWE ante Bobby Lashley ese mismo día a primera hora. Sin embargo, en el episodio posterior ambos se vieron las caras y se confirmó su presencia para la Cámara de la Eliminación.

Brock Lesnar y Ronda Rousey ganaron las respectivas Batallas Reales de WWE. Foto: composición de WWE

No obstante, el Dominador no defenderá su título solo ante el Conquistador, habrá cuatro contrincantes más : Seth Rollins, Austin Theory, Riddle y AJ Styles. Por otro lado, el mítico Goldberg apareció en el último show de SmackDown y encaró a Roman Reigns, quien retuvo el título universal ante el Arquitecto en el evento de la Batalla Real.

Ambos iban a enfrentarse en WrestleMania 36, pero a causa de la pandemia de la COVID-19 se suspendió. El Jefe Tribal no se presentó a dicha lucha y Braun Strowman lo reemplazo, y fue quien obtuvo el cinturón. Casi dos años después, finalmente se encontrarán en un cuadrilátero, pero todo indica que el samoano ganará con facilidad.

Lita fue una de las luchadoras legendarias que formó parte del Royal Rumble femenino. Pese a que no estuvo cerca de ganar, la Hall of Fame ha decido volver para dar una última vuelta en el ring. En Raw, encaró a Becky Lynch y le retó para el Elimination Chamber ; The Man aceptó y el campeonato de la marca roja estará en juego.

WWE Elimination Chamber 2022: ficha del evento

WWE Elimination Chamber 2022 ¿Cuándo es? Sábado 19 de febrero ¿Dónde? Jeddah Superdome de Yeda ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Action y WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022: cartelera del evento

Roman Reigns vs. Goldberg por el Campeonato Universal de WWE

Bobby Lashley vs. Brock Lesnar vs. AJ Styles vs. Austin Theory vs. Seth Rollins vs. Riddle por el por el Campeonato de WWE

Becky Lynch vs. Lita por el Campeonato de Mujeres de RAW.

The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) vs. The Viking Raiders (Ivar y Erik) por los Campeonatos por Parejas de SmackDown

Drew McIntyre vs Madcap Moss

¿A qué hora ver el evento WWE Elimination Chamber 2022?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p.m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT)

México: 12.00 p. m.

Costa Rica: 12.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Italia: 7.00 p. m.

Francia: 7.00 p. m.

Alemania: 7.00 p. m.

¿En qué canales ver el evento WWE Elimination Chamber 2022?

WWE Elimination Chamber 2022 en Perú: Star Action y WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022 en Argentina: Star Action y WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022en Bolivia: Star Action y WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022 en Chile: Star Sports y WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022 en Colombia: Star Action y WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022 en Costa Rica: WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022 en Ecuador: Star Action y WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022 en México: Star Action y WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022 en Paraguay: WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022 en España: WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022 en Estados Unidos: Peacock y WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022 en Uruguay: Star Action y WWE Network

WWE Elimination Chamber 2022 en Venezuela: Star Action y WWE Network

¿Cómo ver WWE Elimination Chamber 2022 EN VIVO por Star Action en Perú?

Satélite

DirecTV: Canal 561 (SD/HD) y Canal 1561 (HD)

Movistar TV: Canal 649 (SD) y Canal 928 (HD)

Claro TV: Canal 82 (SD) y Canal 1638 (HD)

Cable

Movistar TV: Canal 184 (SD), Canal 197 (HD) y Canal 788 (HD)

WWE Elimination Chamber 2022: ¿qué canal es Star Action en Sudamérica?

DirecTV

Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Ecuador: canal 561 (SD), canal 1561 (HD)

Movistar TV

Colombia y Perú: canal 649 (SD), canal 928 (HD)

Chile: canal 648 (SD), canal 930 (HD)

Claro TV

Chile: canal 282 (SD), canal 782 (HD)

Colombia: canal 787 (SD), canal 789 (HD)

¿Cómo ver WWE Elimination Chamber 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del WWE Elimination Chamber 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de WWE Network, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de la WWE. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.