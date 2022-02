Inter vs. AC Milan EN VIVO: cómo y dónde ver el Derby della Madonnina

El partido Inter vs. AC Milan se jugará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY 5 de febrero por la jornada 24 de la Serie A de Italia, desde el Estadio Giuseppe Meazza. La transmisión del Derbi de Milán será EN DIRECTO por internet vía ESPN y Star Plus a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, video y el minuto a minuto va por La República Deportes.

¿Cómo llega Inter ante AC Milan?

El argentino Lautaro Martínez, que acaba de volver del parón de selecciones, será el encargado de convertir las ocasiones del Inter, mientras que en el conjunto milanista el ariete será esta vez el francés Olivier Giroud ante la baja del sueco Zlatan Ibrahimovic.

El conjunto dirigido por Simone Inzaghi llega al choque como líder en solitario con 53 puntos y un partido más que los de Stefano Pioli, segundos con 49 y empatados con el Nápoles.

¿Cómo llega AC Milan ante Inter?

La última vez que los ‘rossoneri’ salieron victoriosos del derbi fue el 31 de enero de 2016. El colombiano Carlos Bacca marcó en el triunfo del Milan, en el que el argentino Mauro Icardi erró un penalti para los interistas.

Con información de EFE.

Inter vs. AC Milan: ficha del partido

Inter vs. AC Milan Serie A ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 4 de enero ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza de Milán ¿ A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? ESPN y Star Plus

Inter vs. AC Milan: posibles alineaciones

Inter : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko y Lautaro Martínez.

: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko y Lautaro Martínez. AC Milan : Maignan; Calabria, Kalulu, Romangnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; y Giroud.

¿A qué hora juega Inter vs. AC Milan por la Serie A?

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET) / 9.00 a. m. (PT)

México: 8.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Italia: 6.00 p. m.

Francia: 6.00 p. m.

Alemania: 6.00 p. m..

¿Dónde ver Inter vs. AC Milan EN VIVO ONLINE GRATIS?

Inter vs. AC Milan en Perú: Star+, ESPN Peru

Inter vs. AC Milan en Argentina: ESPN Argentina, Star+

Inter vs. AC Milan en Bolivia: ESPN Peru, Star+

Inter vs. AC Milan en Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN, GUIGO

Inter vs. AC Milan en Chile: Star+, ESPN Chile

Inter vs. AC Milan en Costa Rica: Star+, ESPN2 Norte

Inter vs. AC Milan en Ecuador: ESPN Colombia, Star+

Inter vs. AC Milan en Italia: DAZN

Inter vs. AC Milan en México: Star+, ESPN2 Mexico

Inter vs. AC Milan en Panamá: ESPN2 Norte, Star+

Inter vs. AC Milan en Paraguay: ESPN Peru, Star+

Inter vs. AC Milan en España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Inter vs. AC Milan en Reino Unido:BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 2

Inter vs. AC Milan en Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network

Inter vs. AC Milan en Uruguay: ESPN Peru, Star+

Inter vs. AC Milan en Venezuela: ESPN Colombia, Star+.

Inter vs. AC Milan: ¿qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Inter vs. AC Milan vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Inter vs. AC Milan por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Inter vs. AC Milan ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Inter vs. AC Milan por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Inter vs. AC Milan?

Para acceder a Star Plus y ver el Inter vs. AC Milan debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

¿Dónde se jugará el partido de Inter vs. AC Milan?

El lugar donde se disputará el Inter vs. AC Milan por la jornada 24 de la Serie A de Italia es el Estadio Giuseppe Meazza, ubicado en la ciudad de Milán, región de Lombardía, Italia.