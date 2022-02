Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano EN VIVO: ¿Dónde y cómo ver partido por LaLiga 2021-22?

Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano juegan EN VIVO este sábado 5 de febrero desde las 12.30 p.m. (hora peruana) por jornada 23 de LaLiga Santander 2022. Este encuentro se jugará en el Estadio de Balaídos y contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes.

El equipo local viene de empatar con Sevilla 2-2 y se ubica en el puesto 12 con 27 puntos. Por su parte, el cuadro madrileño perdió 1-0 ante el Bilbao en la fecha anterior y se encuentran en el octavo lugar con 31 unidades.

Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano ¿Cuándo juegan? Sábado 5 de febrero ¿A qué hora juegan? 12.30 p.m. (hora peruana). ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio de Balaídos

Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano: posibles alineaciones

Celta de Vigo: Matías Dituro; Hugo Mallo, Murillo, Joseph Aidoo, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Franco Cervi; Iago Aspas y Santi Mina.

Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski; Iván Balliu, Esteban Saveljich, Alejandro Catena, Fran García/Kevin Rodrigues; Santi Comesaña, Óscar Valentín; Isi Palazón, Óscar Trejo, Álvaro García; Radamel Falcao / Sergi Guardiola.

Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano: horarios

Perú: 12:30 p. m.

México: 11:30 a. m.

Ecuador: 12:30 p. m.

Colombia: 12:30 p. m.

Uruguay: 2:30 p. m.

Argentina: 2:30 p. m.

Chile: 2:30 p. m.

España: 6.30 p. m.

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano EN VIVO?

El encuentro entre Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano será transmitido por la señal de ESPN 2 y de Star Plus para todo el territorio latinoamericano.

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano EN VIVO vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano?

Para acceder a Star Plus para ver el Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano?

Si quieres seguir en internet el Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.