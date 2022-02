River vs. Vélez EN VIVO: a qué hora, cómo y dónde ver partido por la Copa Juan Gilberto Funes

River vs. Vélez se miden EN VIVO en partido por la Copa Juan Gilberto Funes 2022 ONLINE EN DIRECTO este sábado 5 de febrero. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star+, ESPN y Fox Sports a partir de las 6.00 p. m. de Perú desde el Estadio Monumental de Núñez. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del River vs. Vélez EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star+, ESPN y Fox Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Luego de su aplastante goleada a Platense, River Plate buscará seguir por la senda del triunfo para llegar de la mejor forma al comienzo de la Copa Liga Profesional, con el objetivo de revalidar su título de la temporada pasada.

Vélez, que también viene de disputar una serie de amistosos, intentará colocar una formación inicial similar a la que viene de enfrentar a Gimnasia. De esta forma, se espera que Lucas Pratto, quien dejó huella en el Millonario, sea parte del equipo titular y así se reencuentre con su exclub.

River vs. Vélez EN VIVO: ficha del partido

Partido River vs. Vélez ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 5 de febrero del 2022 ¿Dónde? Estadio Monumental de Núñez ¿A qué hora? 6.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? Star+, ESPN y Fox Sports

¿A qué hora juegan River vs. Vélez EN VIVO?

Perú: 6.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 6).

¿En qué canales ver River vs. Vélez EN VIVO?

Argentina: Fox Sports Premium Argentina, Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: Star+

Perú: Star+, ESPN y Fox Sports

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River vs. Vélez?

Para acceder a Star Plus y ver el River vs. Vélez debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver River vs. Vélez vía ESPN?

Si quieres ver el River vs. Vélez por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.