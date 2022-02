Carlo Ancelotti sobre críticas por derrota del Real Madrid: “Me tienen despierto”

El pasado 3 de febrero, Real Madrid se alejó de la Copa del Rey al perder contra Athletic Club de Bilbao con un tanto de Álex Berenguer. Tras la derrota, diversos medios y fanáticos de la escuadra blanca criticaron al técnico italiano Carlo Ancelotti y a los jugadores que conforman el plantel madrileño por quedar fuera de una de las competiciones más importantes de España.

“ Ya estoy acostumbrado a vivir este tipo de momentos , Soy el entrenador de Real Madrid y el entrenador del Real Madrid siempre debe tomar decisiones. A veces aciertas y a veces te equivocas ”, señaló el exfutbolista en una conferencia de prensa luego de ser duramente cuestionado. “ La crítica es bienvenida, me tiene despierto y me hace pensar más . El mes de enero fue bastante complicado y nos ha exigido mucho por la Supercopa, la Copa del Rey, los viajes de los brasileños (por las Eliminatorias Qatar 2022), las lesiones. Hemos sufrido un poco, pero el mes ya se acabó y ahora tenemos que preparar bien los próximos partidos”, continuó.

De igual manera, el entrenador se refirió a la lesión de Karim Benzema y confirmó su ausencia para el partido contra Granada por LaLiga Santander.

“ Karim está descartado, ha mejorado, pero no está al 100% . Ha entrenado, pero no se encontraba muy bien. Tenemos que esperar y va a estar disponible para el próximo partido ”, sostuvo, remarcando que a pesar de la baja del máximo goleador del torneo español, el equipo ha tenido un buen desenvolvimiento. “ Cuando no tenemos a Benzema es claro que algo falta, pero hemos tenido partidos sin él y lo hemos hecho bien , hemos ganado”, sentenció.

Real Madrid vs. Granada

Este domingo 6 de febrero, Real Madrid se enfrenta a Granada por la fecha 23 de LaLiga Santander. El duelo comenzará a las 3.00 p.m. y se llevará a cabo en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.