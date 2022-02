Juan Martín del Potro anunció su posible retiro del tenis

El adiós de uno de los grandes del tenis argentino y sudamericano podría estar muy cerca. Juan Martín del Potro (755 ATP) confesó que el Argentina Open podría marcar su adiós de las canchas. Pese a que este certamen fue visto como su retorno a los campos de juego tras casi 1.000 días de inactividad, todo indica que la ‘Torre de Tandil’ se retirará del deporte blanco.

“ Todos están esperando mi vuelta al tenis y posiblemente no sea así . Tal vez sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder salir adelante pero la rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que intento tratamientos médicos y distintas maneras de solucionarlo y hasta el día de hoy no lo logro”, fueron algunas palabras de ‘Delpo’ en su conversación con los medios.

Del Potro continuó: “No veo la hora de entrar a la cancha el martes. Lo que estoy viviendo es para lo que me operé la última vez y para lo que viví toda mi vida. El día de hoy sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar. Amo este deporte pero es difícil lidiar con tantos dolores ”, explicó el tenista argentina.

Sobre su debut en el Argentina Opena, la ‘Torre de Tandil’ destacó que sea ante Federico Delbonis. “Ese día voy a jugar con un amigo. Creo que no podría pedir otro rival que no sea ‘Fede’ porque con él compartimos los días más lindos de nuestras vidas tenísticas. Posiblemente el martes será otro de los días inolvidables”, sostuvo.