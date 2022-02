Melgar vs. Mannucci EN VIVO vía Gol Perú: hora del partido por la Liga 1 2022

Melgar vs. Carlos A. Mannucci se juega este sábado 5 de febrero por la primera jornada de la Liga 1 Betsson 2022. El encuentro será en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa y está pactado para la 7.00 p. m. (hora peruana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles

Melgar vs. Carlos A. Mannucci: ficha del partido

Partido Melgar vs. Carlos A. Mannucci Fecha Sábado 5 de febrero Hora 7.00 p. m. (horario peruana) Lugar Estadio Monumental de la UNSA Canal Gol Perú

Melgar vs. Carlos A. Mannucci: previa del partido

Melgar inicia su participación en la nueva temporada de la Liga 1 enfrentando a Carlos A. Mannucci, rival que en el 2021 se enfrentó en cinco partidos de tres competiciones diferentes (Liga 1, Copa Bicentenario y Copa Sudamericana). El saldo ante los trujillanos es positivo, con cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas.

Por su parte, el cuadro carlista busca dar el golpe en Arequipa y llevarse sus primeros tres puntos con el objetivo de ser protagonista en el campeonato.

¿A qué hora es Melgar vs. Carlos A. Mannucci?

El cotejo Melgar vs. Carlos A. Mannucci se disputará a partir de la 1.15 p. m. en territorio peruano.

¿Dónde ver Melgar vs. Carlos A. Mannucci?

El canal encargado de televisar el duelo Melgar vs. Carlos A. Mannucci en territorio peruano será Gol Perú, señal exclusiva de Movistar TV que posee los derechos de transmisión de este cotejo y de la Liga 1 Betsson 2022.

¿Qué canal sintonizar para ver Melgar vs. Carlos A. Mannucci por Gol Perú?

Si deseas ver el Melgar vs. Carlos A. Mannucci por la señal de Gol Perú, estos son los canales que debes sintonizar desde tu operador de Movistar TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver Melgar vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Melgar vs. Carlos A. Mannucci, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Melgar vs. Carlos A. Mannucci: últimos partidos

Carlos A. Mannucci 1-2 Melgar | 21.08.2021

Melgar 1-2 Carlos A. Mannucci | 13.06.2021

Carlos A. Mannucci 2-1 Melgar | 16.05.2021

Melgar 3-2 Carlos A. Mannucci | 08.04.2021

¿Dónde juegan Melgar vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO?

El recinto que acogerá el enfrentamiento Melgar vs. Carlos A. Mannucci será el estadio Monumental de la UNSA, ubicado en Arequipa, escenario empleado por el club para sus compromisos en condición de local. Cuenta con una capacidad para 45.000 personas.

Melgar vs. Carlos A. Mannucci: pronósticos casas de apuestas

Betsson: gana Melgar (1,46) | empate (4,45) | gana Carlos A. Mannucci (6,40)

gana Melgar (1,46) | empate (4,45) | gana Carlos A. Mannucci (6,40) Inkabet: gana Melgar (1,50) | empate (4,30) | gana Carlos A. Mannucci (7,00)

gana Melgar (1,50) | empate (4,30) | gana Carlos A. Mannucci (7,00) Doradobet: gana Melgar (1,48) | empate (4,33) | gana Carlos A. Mannucci (6,66)

gana Melgar (1,48) | empate (4,33) | gana Carlos A. Mannucci (6,66) Meridianbet: gana Melgar (1,46) | empate (4,27) | gana Carlos A. Mannucci (6,36)

gana Melgar (1,46) | empate (4,27) | gana Carlos A. Mannucci (6,36) Te apuesto: gana Melgar (1,68) | empate (3,60) | gana Carlos A. Mannucci (4,20)

Liga1 Betsson 2022 - fixture fecha 1