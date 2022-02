Deportivo Municipal vs. Ayacucho: ¿a qué hora y cómo ver en vivo el partido por la Liga 1?

Deportivo Municipal vs. Ayacucho se juega este sábado 5 de febrero por la primera jornada de la Liga 1 Betsson 2022. El encuentro será en el estadio Iván Elías Morenos de Villa El Salvador y está pactado para la 1.15 p. m. (hora peruana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Deportivo Municipal vs. Ayacucho: previa

Deportivo Municipal recibe en su casa a Ayacucho FC con la meta de conseguir su primera victoria en el torneo. Los dirigidos por Hernán Lisi tratarán de ganar frente a un rival que no dará su brazo a torcer fácilmente.

La Franja como consigna general es no pelear en lo bajo de la tabla y apuntar a un cupo de competencia internacional puesto que el año pasado quedaron en la duodécima posición.

Por su parte, los zorros esta temporada afrontarán la Copa Sudamericana (en marzo ante Sport Boys) y querrán iniciar el torneo local con el pie derecho.

Deportivo Municipal vs. Ayacucho: historial reciente

06.08.21 | Deportivo Municipal vs. Ayacucho (0-1) | Liga 1 2021

14.11.20 | Deportivo Municipal vs. Ayacucho (1-1) | Liga 1 2020

14.09.20 | Ayacucho vs. Deportivo Municipal (1-2) | Liga 1 2020

12.10.19 | Ayacucho vs. Deportivo Municipal (2-0) | Liga 1 2019

28.04.19 | Deportivo Municipal vs. Ayacucho (2-1) | Liga 1 2019

¿A qué hora es Deportivo Municipal vs. Ayacucho?

El cotejo Deportivo Municipal vs. Ayacucho se disputará a partir de la 1.15 p. m. en territorio peruano.

¿Dónde ver Deportivo Municipal vs. Ayacucho?

El canal encargado de televisar el duelo Deportivo Municipal vs. Ayacucho en territorio peruano será Gol Perú, señal exclusiva de Movistar TV que posee los derechos de transmisión de este cotejo y de la Liga 1 Betsson 2022.

¿Qué canal sintonizar para ver Deportivo Municipal vs. Ayacucho por Gol Perú?

estos son los canales que debes sintonizar desde tu operador de Movistar TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver Deportivo Municipal vs. Ayacucho EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Deportivo Municipal vs. Ayacucho, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Deportivo Municipal vs. Ayacucho EN VIVO?

El recinto que acogerá el enfrentamiento Deportivo Municipal vs. Ayacucho será el estadio Iván Elías Moreno, ubicado en el distrito de Villa EL Salvador, en la ciudad de Lima, escenario empleado por el club para sus compromisos en condición de local. Cuenta con una capacidad para 10.000 personas.

Deportivo Municipal vs. Ayacucho: pronósticos casas de apuestas

Betsson: gana Deportivo Municipal (2,25) | empate (3,30) | gana Ayacucho (3,20)

gana Deportivo Municipal (2,25) | empate (3,30) | gana Ayacucho (3,20) Inkabet: gana Deportivo Municipal (2,25) | empate (3,30) | gana Ayacucho (3,30)

gana Deportivo Municipal (2,25) | empate (3,30) | gana Ayacucho (3,30) Doradobet: gana Deportivo Municipal (2,22) | empate (3,25) | gana Ayacucho (3,25)

gana Deportivo Municipal (2,22) | empate (3,25) | gana Ayacucho (3,25) Meridianbet: gana Deportivo Municipal (2,20) | empate (3,18) | gana Ayacucho (3,23)

gana Deportivo Municipal (2,20) | empate (3,18) | gana Ayacucho (3,23) Te apuesto: gana Deportivo Municipal (2,21) | empate (3,20) | gana Ayacucho (3,25)

Liga1 Betsson 2022 - fixture fecha 1