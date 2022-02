Cristiano Ronaldo, el hombre que sigue ganando títulos y batiendo récords a sus 37 años

Cristiano Ronaldo cumple 37 años este sábado 5 de febrero. El astro portugués es dueño de una prolífica y polémica carrera futbolística en la que ha logrado cosechar los más grandes campeonatos de toda Europa y que tiene una fórmula común: su estricta disciplina y estilo de vida, característica que lo ha llevado a ser una de las máximas figuras del balompié mundial.

Nacido en la Isla de Madeira y criado en Santo Antonio, uno de los lugares más pobres de Portugal, el atacante tuvo una infancia difícil debido a la escasez económica de su familia, pero que fue determinante para su crecimiento profesional. A los 13 años se mudó solo a Lisboa para jugar por el Sporting de Lisboa luego de un destacado paso por algunos de los clubes más representativos de su ciudad natal.

Desde entonces, la carrera de Cristiano Ronaldo fue en ascenso; logró debutar en el fútbol profesional a la corta edad de 17 años en una contienda de la Champions League. En su segundo cotejo, el delantero anotó dos goles que aseguraron su permanencia en el equipo titular y que lo convirtieron en el goleador más joven de los leones, primer récord de un extenso palmarés al que también se sumó la Supercopa de Portugal 2002 y cuyos otros hitos repasaremos a continuación.

Haciendo historia en Manchester United

En un amistoso entre Sporting de Lisboa y Manchester United por la inauguración del Estadio José Alvalade, un juvenil Cristiano Ronaldo llamó la atención de Sir Alex Ferguson, que de inmediato gestionó su llegada al club inglés, la misma que se dio para la temporada 2003/04. Con los diablos rojos, el jugador portugués no solo alcanzaría fama internacional, sino que se haría acreedor de diversos premios junto al club entre los que se encuentran la conquista de tres Premier League consecutivas y una Champions League.

Torneo Años Premier League 2006, 2007, 2008 FA Cup 2003 EFL Cup (Carabao) 2005, 2008 Community Shield 2007, 2008 Champions League 2007 Mundial de Clubes 2008

A nivel de goles, el portugués marcó durante toda su estadía en el club rojo un total de 118 tantos en 292 compromisos.

2008: El mejor del mundo

En el 2008, debido a problemas con la afición y algunos de sus compañeros, CR7 expresó su deseo de dejar el Manchester United en busca de otros aires. No obstante, se quedó en los red devils y finalmente se consagró como el mejor jugador del mundo al obtener los premios FIFA World Player (antecesor de The Best) y el Balón de Oro 2008.

Asimismo, ese mismo año obtuvo el primer Premio Puskás al mejor gol de la historia por su tanto anotado ante el Porto en un partido de Champions League.

Consagración en Real Madrid

En junio del 2009 se confirmaría la llegada de Cristiano Ronaldo al Real Madrid en lo que sería el traspaso más caro de la historia hasta ese momento. Tras su arribo al club blanco, se convirtió en el máximo goleador del equipo aunque no pudo conquistar ningún campeonato hasta la llegada de Mourinho al banco de entrenador. Por ese entonces, también se empezó a gestar la rivalidad futbolística con un joven delantero del FC Barcelona, Lionel Messi que le ganó la disputa por el Balón de Oro de aquel año.

De la mano de Mourinho, Cristiano Ronaldo se consagró como el rey de los récords de goles, ya que alcanzó la histórica marca de 60 goles anotados en toda la competencia. Además, bajo el mando del técnico portugués, Real Madrid pudo triunfar en LaLiga Santander.

Torneo Años Liga Santander 2011, 2016 Champions League 2013, 2015, 2016, 2017 Copa del Rey 2010, 2013 Supercopa de España 2012, 2017 Mundial de Clubes 2014, 2016, 2017 Supercopa de Europa 2014, 2016, 2017

Posteriormente, con la llegada de Carlo Ancelotti en su primera temporada con el Real Madrid, el conjunto albo ganaría su décima Champions League y el portugués volvería a convertirse en ganador del Balón de Oro de forma consecutiva, en el 2013 y 2014.

Luego de la salida de Ancelotti, y durante los periodos de Rafa Benítez y Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo llegaría a ser el máximo goleador histórico del Real Madrid con 450 tantos, en el máximo goleador histórico de la Champions League, en tricampeón del mismo torneo de manera consecutiva (hito que inició su popular apodo de Míster Champions League) y el acreedor de dos Balones de Oro más en el 2016 y 2017.

Selección nacional, paso por Italia y actualidad

Tras su exitoso tiempo en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo llegó a Italia para jugar con Juventus, conjunto con el que anotaría más de 100 goles desde el 2018 hasta inicios del 2021. Con la ‘Vieja Señora’, CR7 ganó la Serie A y otras competiciones importantes de Italia.

Torneo Años Serie A de Italia 2018, 2019 Copa de Italia 2020 Supercopa de Italia 2018, 2020

Por otro lado, con la selección portuguesa, el ‘Comandante’ ha logrado ganar la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones del 2018.

Actualmente, Cristiano Ronaldo está de vuelta en la Premier League, a la espera de un título que pueda equipararse a los de sus mejores épocas.