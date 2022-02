VER Once Caldas vs. Independiente Medellín EN VIVO: sigue el partido de la Liga BetPlay

Once Caldas vs. Independiente Medellín jugarán HOY EN VIVO ONLINE GRATIS por la cuarta jornada de la Liga BetPlay 2022, desde el Estadio Palogrande de Manizales. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía Win Sports+ a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irán a través de La República Deportes.

Once Caldas vs. Independiente Medellín: transmisión EN VIVO

¿Cómo llega Once Caldas ante Independiente Medellín?

Los Albos se ubican en el octavo lugar de la tabla de posiciones con cinco puntos y hasta la fecha no ha perdido ni un duelo, lleva dos empates y un triunfo. El sábado pasado igualó 1-1 de visita con Águilas Doradas. El joven Dannovi Quiñones es uno de los baluartes del cuadro blanco y estará desde el comienzo con el DIM.

¿Cómo llega Independiente Medellín ante Once Caldas?

Deportivo Independiente Medellín se encuentra dos posiciones más arriba que el Caldas con seis unidades; acumula dos victorias y una derrota. Este último domingo recibió al vigente campeón del fútbol colombiano, el Deportivo Cali, y ganó 2-0 en el Atanasio Girardot. Luciano Pons marcó un doblete con los verdes y quiere seguir en racha.

Once Caldas vs. Independiente Medellín: transmisión del partido

¿A qué hora juega Once Caldas vs. Independiente Medellín por el Liga BetPlay 2022?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente).

Once Caldas vs. Independiente Medellín en Colombia: Win Sports Online, Win Sports+

Para ver Once Caldas vs. Independiente Medellín EN VIVO, puedes sintonizar la señal de Win Sports en territorio colombiano. Este canal cuenta con los derechos de grandes eventos deportivos, como la Liga BetPlay Dimayor 2022.

¿Dónde sintonizar Win Sports+?

En Colombia, puedes encontrar la señal de Win Sports+ para ver Once Caldas vs. Independiente Medellín en los siguientes canales de los operadores de TV paga:

DirecTV: canal 634 (SD) y 1634 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 497 (SD) y 896 (HD)

Claro TV (satélite): canal 523 (HD)

Claro TV (cable): canal 522 (SD) y 1522 (HD)

Tigo (cable): canal 139 (SD) y 239 (HD)

Movistar TV (IPTV): canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) y 389 (HD)

Tigo (IPTV): canal 24 (SD) y 239 (HD)

Claro TV (IPTV): canal 1522 (HD).

Para que no te pierdas la transmisión del partido Once Caldas vs. Independiente Medellín, por internet, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.

Once Caldas vs. Independiente Medellín: alineaciones confirmadas

Once Caldas : Por confirmar.

: Por confirmar. Independiente Medellín : Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Vladimir Hernández, Bryan Castrillón; Jean Pineda y Luciano Pons.

¿Dónde se jugará el partido de Once Caldas vs. Independiente Medellín?

El lugar donde se disputará el Once Caldas vs. Independiente Medellín por la cuarta jornada de la Liga BetPlay 2022 es el Estadio Palogrande, ubicado en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas, Colombia.