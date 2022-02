“Feliz cumpleaños, carnal”: el afectuoso saludo de Gianluca Lapadula a Santiago Ormeño

En los últimos días, el jugador nacional Santiago Ormeño ha sido criticado debido a su opaca actuación durante el primer tiempo del partido entre Perú vs. Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022. El atacante del León tuvo la oportunidad de debutar en el once titular, sin embargo, no pudo concretar goles durante el decisivo encuentro en la ruta hacia la Copa del Mundo.

Pese a las críticas, sus compañeros de la escuadra nacional, comandada por Ricardo Gareca, han mostrado su apoyo y confianza al delantero, y este viernes 4 de febrero, día en que el futbolista cumple 28 años, no han dudado en felicitarlo a través de sus redes sociales.

Tal es el caso del jugador ítalo-peruano Gianluca Lapadula, quien por medio de su cuenta de Instagram saludó al delantero de la Liga MX.

“Feliz cumpleaños, carnal”, publicó el popular ‘Bambino de los Andes’ junto a una instantánea de los entrenamientos de la Bicolor, demostrando así que pese al mal momento futbolístico que atraviesa Santiago Ormeño, sus compañeros lo respaldan.

Publicación de Gianluca Lapadula. Foto: Instagram Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula no ha sido el único miembro de la Blanquirroja que ha saludado a Santiago Ormeño por su cumpleaños. Sergio Peña, Luis Advíncula, Edison Flores y Renato Tapia también utilizaron sus redes sociales para expresar sus buenos deseos hacia el atacante. En ese sentido, el artillero del Celta de Vigo añadió a su misiva un alentador mensaje para su compañero.

“Nadie sabe de lo que estás hecho, pronto callarás muchas bocas”, sentenció.

Próximos enfrentamientos de Perú

Los próximos duelos de la selección peruana se llevarán a cabo el 24 y 29 de marzo ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, respectivamente.