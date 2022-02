Josepmir Ballón tras el empate de Alianza: “Hubiera sido bonito jugarlo con gente y ganarlo”

Alianza Lima no pudo con Atlético Grau y solo logró rescatar un empate 1-1 en la primera fecha de la Liga 1. El cuadro íntimo no logró expresar su mejor juego debido a la buena defensa que planteó la escuadra piurana en su visita a Matute. Tras el cotejo, Josepmir Ballón, autor del único tanto blanquiazul, se mostró disconforme con el resultado y resaltó que no era el ambiente que imaginaba con el pitazo final del árbitro.

“Nos deja un sinsabor por ser primer partido en el año, de local; hubiera sido bonito jugarlo con gente y ganarlo. Hay que recalcar que el otro equipo vino también a hacer su trabajo, hicieron bien las cosas. Nosotros controlamos bien el encuentro, achicando con los defensas, pero nos faltó el último pase. Espero que en las siguientes fechas podamos mejorar eso y ser un equipo letal de local y de visitante”, indicó el capitán de Alianza a GolPerú.

Asimismo, el exjugador de la San Martín comentó que el equipo se está preparando para sacar resultados importantes en todo el Perú, buscando sobreponerse a las cuestiones del clima.

PUEDES VER: Alianza Lima expresó su malestar por jugar sin público en su debut en la Liga 1 2022

“Hay que ganar todo de local. Uno quiere aspirar a objetivos importantes, a los más altos, y para ello también hay que robar puntos de visita. Sería importante ganar, pero también hay que tomar en cuenta que hay altura, hay calor, condiciones climáticas que sabemos que el fútbol peruano las tiene . Hay que ir partido a partido y afrontar lo que se viene como una final”, destacó Ballón.

El partido Alianza Lima vs. Grau se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Alianza Lima: próximo partido

El cuadro íntimo visitará a Sport Boys el próximo domingo 13 de febrero por la fecha 2 de la Liga 1. El compromiso está programado a las 3.30 p. m. en el Estadio Miguel Grau del Callao.