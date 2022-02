¡Orgullo nacional! Ornella Oettl Reyes desfiló con la bandera peruana en los JJOO de Invierno

Este viernes 4 de febrero se celebró la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, ceremonia en la que estuvo presente Perú de la mano de la esquiadora Ornella Oettl Reyes, única representante nacional de esta edición y quien competirá en las modalidades de slalom y slalom gigante.

“Son unos Juegos muy especiales por la pandemia. No fue fácil lograr la clasificación al tener pocas oportunidades, ya que muchas competencias fueron canceladas. Será un momento increíble poder salir con la bandera peruana. A mi lado, estará mi papá, que siempre me prepara los esquíes. Mi mamá no pudo venir”, señaló días previos a la inauguración para AFP.

La deportista nacional, de padre alemán y madre peruana, ya ha competido en otras dos citas: Vancouver 2010 y Sochi 2014, donde logró posicionarse en la ubicación 57. Asimismo, el certamen realizado en China sellará su tercera participación en los Juegos Olímpicos. Para ello, Oettl Reyes se ha venido preparado en Innsbruck, Austria, y ha contado con el apoyo del Comité Olímpico del Perú.

La primera jornada olímpica en la que competirá Ornella Oettl Reyes se llevará a cabo el próximo domingo 6 de febrero.

Por otro lado, el evento, que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Beijing conocido como ‘El Nido de Pájaro’, contará con la participación de aproximadamente 3.000 atletas de 91 delegaciones que competirán en las 15 disciplinas deportivas del certamen.

Ornella Oettl Reyes con la bandera peruana. Foto: Twitter Comité Olímpico Perú

Estrictas medidas contra la COVID-19

Debido a la pandemia del coronavirus, las autoridades chinas decidieron implementar estrictas medidas de seguridad para la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno, que implica una cuarentena de 14 días para los atletas que hayan dado positivo a COVID-19.

Finalmente, los deportistas que se contagien del virus durante su estadía en China deberán permanecer en aislamiento total, comer solos, y realizarse dos pruebas PCR diarias.