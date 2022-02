¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Cienciano EN VIVO por la Liga 1 2022?

César Vallejo vs. Cienciano EN VIVO se miden en el estadio de la Videna a partir de la 1.15 p. m. El encuentro corresponde al inicio de la Liga 1 2022 y podrás seguir la transmisión por TV a través del canal Gol Perú. Para que no te pierdas del cotejo, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te lleva las alineaciones confirmadas de este y otros partidos de hoy, así como la narración minuto a minuto, el marcador actualizado y la recopilación en video de los goles.

César Vallejo vs. Cienciano: previa

El conjunto trujillano clasificó a la primera fase de la Copa Libertadores 2022 tras quedar cuartos en el acumulado con 42 puntos y solo a tres del tercero, Universitario de Deportes (45). Por otro lado, los cusqueños regresaron a la Copa Sudamericana luego de afianzarse en el sexto lugar de la tabla con 39 unidades.

La última vez que se enfrentaron fue el 17 de agosto del año pasado por la Fase 2 y culminó con victoria de los imperiales por la mínima diferencia. Juan Romagnoli marcó aquel día tras pase de Erick Perleche.

César Vallejo vs. Cienciano: últimos enfrentamientos

César Vallejo 0-1 Cienciano | 17.8.2021

César Vallejo 1-0 Cienciano | 2.10.2020

Cienciano 0-1 César Vallejo | 7.11.2015

César Vallejo 3-2 Cienciano | 9.8.2015

César Vallejo 3-2 Cienciano | 23.10.2014.

César Vallejo vs. Cienciano: ficha del partido

Partido César Vallejo vs. Cienciano ¿Cuándo juegan? Viernes 4 de febrero ¿A qué hora? 1.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Villa Deportiva Nacional ¿En qué canal? Gol Perú

César Vallejo vs. Cienciano: posibles alineaciones

César Vallejo: Carlos Grados; Leandro Fleitas, Emiliano Ciucci, Renzo Garcés; Jairo Vélez, Ronald Quinteros, Arquímedes Figuera, Donald Millán; Jersson Vásquez; Santiago Silva y Abdiel Arroyo.

Cienciano: Juniors Barbieri; Edison Kuncho, Lampros Kontogiannis, Koichi Aparicio, José Guidino; Ayrthon Quintana, Lenin Checco, Sharif Ramírez, Kevin Sandoval; Paulo Rodríguez y Adrián Ugarriza.

César Vallejo vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan?

El encuentro comenzará desde la 1.15 p. m. (hora peruana).

César Vallejo vs. Cienciano: canal

Gol Perú será la señal de transmitir el partido EN VIVO. De acuerdo a la frecuencia de tu servicio de TV, deberás sintonizar los siguientes canales para ver el partido.

Satélite

Movistar TV: Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD)

Star Globalcom: Canal 14.

Pronóstico de César Vallejo vs. Cienciano

Betsson: gana César Vallejo (2,15) | empate (3,50) | gana Cienciano (3,25)

Inkabet: gana César Vallejo (2,20) | empate (3,30) | gana Cienciano (3,40)

Doradobet: gana César Vallejo (2,14) | empate (3,33) | gana Cienciano (3,40)

Meridianbet: gana César Vallejo (2,12) | empate (3,28) | gana Cienciano (3,38)

Te apuesto: gana César Vallejo (2,13) | empate (3,30) | gana Cienciano (3,40).

¿Cómo seguir César Vallejo vs. Cienciano ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del César Vallejo vs. Cienciano por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

César Vallejo vs. Cienciano: ¿dónde juegan?

El cotejo entre poetas e imperiales tendrá lugar en la Villa Deportiva Nacional (Videna).

Liga 1: otros encuentros del día