Alves sobre su ausencia en lista del FC Barcelona: “Si ayudar es quedarme fuera, bienvenido sea”

En los últimos días, la presentación de la lista oficial de jugadores disponibles del FC Barcelona para disputar la Europa League ha llamado la atención de la prensa deportiva debido a la ausencia del lateral brasileño Dani Alves del plantel que dirige Xavi Hernández durante la competición. Al respecto, en una reciente entrevista para Movistar+, el defensa habló sobre cómo tomó la noticia.

“ Si ayudar es quedarme afuera, bienvenido sea . Son fases de la vida que hay que aceptar. Es evidente que me hubiera gustado estar dentro, pero infelizmente teníamos a cuatro jugadores para tres plazas y me tocó a mí. Las cosas hay que aceptarlas como te vienen. No me voy a contagiar de malas ondas. Yo voy a seguir intentando ayudar”, señaló, añadiendo también que Xavi Hernández ya conoce su opinión sobre el tema.

“ Él sabe cuál es mi postura y mi posición. Ha sido jugador y sabe que el jugador no se va a quedar contento por estar fuera . Yo entiendo el momento y la decisión [...] que los compañeros lo hagan lo mejor que puedan”, recalcó.

PUEDES VER: Chelsea estaría negociando la incorporación de Ousmane Dembélé

En otro momento de la entrevista, Dani Alves también se refirió al presente de Ousmane Dembélé en el club catalán y a su actual situación contractual.

“ Hay que ser más inteligentes con la situación. Mientras siga en el Barça hay que defenderlo. Si se va a final de temporada, pues todavía quedan cinco meses y hay que aprovechar que está aquí aún. Yo pienso que llegan situaciones en las que uno tiene que ser más inteligente que el ego . Las cosas negativas no te ayudan a crecer, no te ayudan a hacer las cosas bien”, finalizó el brasileño.

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

Este domingo 6 de febrero, FC Barcelona se enfrenta al Atlético de Madrid por la fecha 23 de LaLiga Santander. El duelo comenzará a las 10.15 a.m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Camp Nou.