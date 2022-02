Inter vs. AC Milan: mira las probables alineaciones del derbi de Milán

Inter y AC Milan se medirán las caras este sábado en el primer derbi de Milán del año, el cual se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza. Con el mercado de pases ya terminado, ambas escuadras protagonizarán un encuentro crucial de cara al desarrollo de la Serie A; uno está primero y el otro en el tercero, igualado en puntaje con el segundo.

El elenco neroazzurro lidera la tabla de posiciones con 53 puntos y un duelo pendiente, a cuatro puntos de sus más cercanos perseguidores, que son Napoli y el Milan. El entrenador Simone Inzaghi podrá contar con todas sus figuras a excepción de Joaquín Correa, quien está lesionado y quedó descartado.

Lautaro Martínez y Alexis Sánchez, quienes marcaron en la jornada doble de las Eliminatorias a Qatar 2022, estarán disponibles, pero solo el delantero argentino será titular; el chileno se quedó en la banca de suplentes. A su costado estará Edin Dzeko. Detrás de ellos por las bandas se colocarán Dumfries y Perisic.

Por su parte, el AC Milan necesita sumar de a tres para no alejarse de su rival histórico y pese a las bajas por diferentes motivos está obligada a ganar porque no lo hace desde el17 de octubre del 2020, cuando ganó 2-1 en la Serie A. No obstante, esta vez Zlatan Ibrahimovic se perderá el choque por lesión.

Olivier Giroud tomará el lugar del artillero sueco como lo ha venido haciendo últimamente porque Ibra se ha lesionado bastante este último año. Los que sí estarán son el tridente ofensivo por detrás del francés, Rafael Leão, Brahim Díaz y Alexis Saelemaekers. A su turno, Franck Kessié reaparecerá tras regresar de jugar la Copa Africana de Naciones.

Inter vs. AC Milan: probables alineaciones