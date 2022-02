¿Dónde y a qué hora VER Egipto vs. Camerún EN VIVO por la Copa Africana de Naciones?

Egipto vs. Camerún EN VIVO se enfrentan HOY, jueves 3 de febrero, desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Paul Biya, Yaundé, por la semifinal de la Copa Africana de Naciones. El choque entre ambas selecciones será televisado por ESPN 2 y el servicio streaming de Star Plus.

Asimismo, podrás ver la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS de este encuentro de la Copa Africana de Naciones gracias a la cobertura especial en la web de La República Deportes . Aquí encontrarás el minuto a minuto, goles e incidencias.

Egipto vs. Camerún: ficha del partido

Copa Africana de Naciones Egipto vs. Camerún ¿Cuándo juegan? HOY, jueves 3 de febrero ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Paul Biya ¿Canal? ESPN 2 y Star Plus.

La previa del Egipto vs. Camerún

Egipto y Camerún definirán al último finalista de la Copa Africana de Naciones 2022. Los faraones y los leones disputarán un partido de alto voltaje para llegar a la última instancia del torneo.

Se enfrentarán las dos selecciones más ganadores de este certamen. El cuadro egipcio busca su octava estrella, mientras que los cameruneses quieren la sexta.

Egipto, de la mano de su máxima estrella, Mohamed Salah, también buscará cobrarse la revancha de la final del 2017, cuando cayeron 2-1 justamente ante Camerún.

¿A qué hora juegan Egipto vs. Camerún?

Egipto vs. Camerún EN VIVO: ¿dónde ver ESPN 2 EN VIVO?

¿Cómo ver Egipto vs. Camerún ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Egipto vs. Camerún por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Egipto vs. Camerún: posibles alineaciones