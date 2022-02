Edgardo Adinolfi dio detalles de su salida de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes anunció la salida de Edgardo Adinolfi y todo el comando técnico de Gregorio Pérez. El conjunto crema explicó que la resolución del contrato fue de mutuo acuerdo algo que fue confirmado por el exasistente técnico del ‘Goyo’ en una entrevista a GolPerú.

El uruguayo explicó que la decisión fue tomada por todo el excomando técnico de la U. “El club tenía la idea de continuar o acompañar al futuro entrenador que pueda llegar, pero no vimos conveniente el hecho de sumarnos Daniel (Curbelo) y yo ”, sostuvo.

Adinolfi contó que su salida del club fue una forma de apoyar a la dirigencia merengue. “No veíamos viable quedarnos en el sentido de que todo entrenador quiere venir con su comando técnico. Lo ideal era que nosotros cortáramos el vínculo para dejarle libre la mano al club”, manifestó.

