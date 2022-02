Alexander Callens se culpa por el gol de Ecuador y Advíncula le deja un contundente mensaje

Respaldo total. El último empate de la selección peruana ante Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022 dejó un sinsabor en la hincha nacional. El equipo de Ricardo Gareca no mostró su mejor versión desde el arranque y un error de Alexander Callens permitió que los norteños se pongan adelante. Si bien el central reconoció su responsabilidad, Luis Advíncula salió al frente y le respondió a su compañero.

Recordemos que hace unas horas el futbolista del New York City subió un mensaje a sus redes sociales en relación a la acción que propició el tanto de Michael Estrada en los primeros minutos del partido.

Mira el error de Alexander Callens

“ Me hago totalmente responsable por el resultado. No era lo que queríamos, pero lo importante es nunca bajamos los brazos . Hay que seguir trabajando. Esto no se ha acabado. ¡Quedan dos finales más! ¡Siempre con la cabeza en alto! ¡Arriba Perú!”, resaltó en su cuenta de Instagram.

Uno de los primeros en comentar su publicación fue ‘Bolt’. El lateral derecho de Boca Juniors fue muy claro sobre lo ocurrido en el Nacional. “Deja de hablar tonterías, ‘sapito’. Responsables somos todos. Ganamos todos, perdemos todos. Abrazo” , concluyó.

Mensaje de Luis Advíncula a Alexander Callens. Foto: captura Intagram Alexander Callens

Pese a no disputar su mejor compromiso, la Blanquirroja todavía mantiene sus chances de clasificar a la próxima justa mundialista. La igualdad ante la escuadra de Gustavo Alfaro nos ubica en el puesto de repechaje, con 21 unidades, a falta de dos jornadas par culminar la competición.

Fixture de las últimas dos fechas de las Eliminatorias Qatar 2022

Eliminatorias Qatar 2022 - tabla de posiciones