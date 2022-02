Salah vs. Mané por la final de la Copa África: ¿cuándo y a qué hora juegan?

La final de la Copa África se disputará entre las selecciones de Egipto y Senegal, lo que significa que las dos máximas estrellas del Liverpool FC, Mohamed Salah y Sadio Mané, se enfrentarán en una final que promete y bastante.

Egipto vs. Senegal: ¿cuándo juegan?

Ambas selecciones chocarán este domingo 6 de febrero en el Estadio Paul Biya de Camerún.

¿A qué hora se juega el Egipto vs. Senegal?

El choque está programado para iniciarse desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Egipto vs. Senegal?

Podrás ver el choque entre Salah y Mané a través de ESPN 2 y Star Plus. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es mediante la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué canal es ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Egipto vs. Senegal?

Para acceder a Star Plus para ver el Egipto vs. Senegal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.