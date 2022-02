Ancelotti sobre eliminación del Real Madrid: “Creo que esto no va a tener consecuencia”

Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey al perder 1-0 contra Athletic Club de Bilbao por los cuartos de final de la competencia. El cuadro merengue continúa con su mala racha de no clasificar a la final de la competencia, la cual jugó por última vez en el 2014, cuando derrotó a FC Barcelona.

Luego del choque en San Mamés, Carlo Ancelotti otorgó una conferencia de prensa donde se mostró incómodo con la eliminación: “Estamos dolidos porque todas las competiciones que tenemos queremos ganarlas, pero creo que esto no va a tener consecuencia. En todo caso nos hará más fuertes. Sabíamos que iba a ser difícil porque teníamos muchas bajas”, comentó.

El Madrid salió al campo sin la presencia de Karim Benzema, quien fue guardado por ‘Carletto’ para este cotejo, por lo que el entrenador tuvo que elaborar otra estrategia, donde utilizó un falso ‘9′; sin embargo, no le dio el resultado que esperaba.

“ El plan era de jugar con un falso ‘9′. No tenemos jugadores que tienen la calidad de Karim . Hemos intentado la salida de balón desde atrás y esto nos ha creado más dificultad. No ha salido porque el Athletic ha hecho una muy buena presión”, explicó el DT.

Aunque el desempeño no fue el esperado, Ancelotti no considera que haya sido el más malo. “No ha sido el peor. El partido estaba igualado hasta el último minuto y por el esfuerzo que han hecho ellos lo han merecido . Nada más”, aclaró.

En la banca contaban con Gareth Bale, Eden Hazard y Luka Jovic, pero no ingresaron en ningún momento, por lo que fue consultado si estaban castigados aquellos futbolistas, pero el técnico respondió algo fastidiado: “No tengo nada que decir. Si decimos que todos los que no han jugado ha sido porque les he castigado no estamos siendo honestos. Tampoco han jugado Ceballos, Vallejo...”