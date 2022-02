¿Por qué les costó el partido ante Ecuador a Raziel García y Santiago Ormeño?

Perú igualó 1-1 ante Ecuador en el Estadio Nacional. El resultado, si bien no fue el esperado, mantiene intactas las chances de la Bicolor de clasificar a la próxima Copa del mundo. Sin embargo, la igualdad ante la selección norteña dejó insatisfecha a gran parte de la hinchada peruana que no ha dudado en buscar culpables de la paridad ante la ‘Tri’.

Uno de los más criticados es Santiago Ormeño. El delantero del León de México no hizo un buen partido. Esto no tiene discusión lo que si se puede discutir es el pedido que muchos hicieron de no volver a convocar a la selección peruana al atacante.

Sin ánimos de defender a Ormeño, esta petición no tiene ni pies ni cabeza . A continuación intentaremos explicar las razones por las que el delantero y otros jugadores que arrancaron ante Ecuador no hicieron un buen partido y tuvieron que ser cambiados.

Ante la selección ecuatoriana, Ormeño jugó su primer encuentro de titular con la selección peruana. El delantero, hasta el último 1 de febrero, no había disputado un partido con la importancia que tenía el duelo ante el duelo ante el conjunto norteño. Este motivo, que aparentemente pasó desapercibido, también incluye a Raziel García.

El habilidoso volante del Deportes Tolima de Colombia, tuvo la dificil tarea de reemplazar a uno de los mejores jugadores de la Bicolor en las Eliminatorias Qatar 2022: Christian Cueva. Tanto Ormeño como García hicieron notoria su inexperiencia en este tipo de duelos luciendo imprecisos, por momentos nerviosos y hasta desconcentrados.

Clara muestra de ello fueron las reiteradas oprtunidades en las que Ormeño no apuró la salida del portero ecuatoriano Hernán Galíndez. Este tipo de acciones ponen en manifiesto la falta de costumbre de los futbolistas a duelos trascendentales en los que están en juego más que tres puntos.

Alexander Callens, uno de los principales protagonistas del repunte de la Bicolor en las eliminatorias, también se vio sobrepasado por la situación. Un error de cálculo suyo generó el gol ecuatoriano y un yerro similar pudo significar el segundo tanto de la ‘Tri’. Como dicen algunos, ‘la experiencia no se compra en una tienda’. Mientras más encuentros de este calibre disputen los futbolistas peruanos más acostumbrados estarán y menos errores infantiles se cometerán.

Otra explicación que se le puede dar a la mala actuación de Ormeño y García es el poco tiempo que se trabajó con ellos . Ambos jugadores no participaron de los entrenamientos en Videna previos al inicio de la fecha FIFA, algo que hubiera sido vital. Por si fuera, poco su titularato se decidió solo horas antes del inicio del choque ante Ecuador.

A Santiago Ormeño le tocó reemplazar a Gianluca Lapadula tras la lesión que sufrió en la nariz ante Colombia y que significó su baja para el último encuentro. Por su parte, Raziel García hizo lo propio con Christian Cueva, una decisión que Ricardo Gareca pensó hasta el último día, pues debió decidir entre el volante del Tolima, Edison Flores y Christofer Gonzáles.

El bajo rendimiento de ambos futbolistas también tiene sus raíces en el trámite del encuentro. La selección peruana recibió el gol de Ecuador apenas a los 2′. Nunca sabremos qué órdenes recibieron ambos futbolistas del ‘Tigre’ Gareca ni que funciones debían cumplir dentro del campo.

Un gol temprano, como el que le anotaron a la Bicolor, rompe cualquier esquema, cambia cualquier planteamiento y tira al tacho lo planeado para este encuentro . Las funciones dentro del campo cambian junto a la obligación por ir a buscar un empate que mientras más tarde, más preocupación genera.

Nadie puede negar que tanto Santiago Ormeño como Raziel García tuvieron una performance muy por debajo de lo esparado. No fueron los únicos pero sí los más inexpertos. Además a ambos les encomendaron las tareas más difíciles en materia ofensiva.

‘Matarlos’ en este momento es descabellado y desproporcionado. Ormeño y García han demostrado que pueden ser de vital importancia y la paciencia será su mejor aliada. Basta decir que Sergio Peña, quien hasta hace un año era de los más criticados y, hoy, es de los mejores en la Bicolor, les ha dado su respaldo. Él ya sabe lo que es pasar por lo que sus dos compañeros están pasando.