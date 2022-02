La polémica llegada de Julio Rivera al IPD

Julio Rivera, hermano de Paolo Guerrero e hijo de doña Peta, se hizo conocido por defender la camiseta de Sporting Cristal (1993-1999) y de Universitario (1991-2001); sin embargo, hoy su nombre está en el ojo de la tormenta tras su polémica designación como nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en reemplazo de Gustavo San Martín (2019-2022). Y es que para propios y extraños el popular ‘Coyote’ no se encuentra totalmente capacitado para manejar las riendas del ente deportivo nacional.

¿Cumple los requisitos?

Según la ley Nº 29544, del 24 de junio del 2010, son cinco los requerimientos para este cargo: tener como mínimo treinta y cinco (35) años de edad, acreditar experiencia o conocimiento no menor de cuatro años en labores vinculadas a la gestión, dirigencia o actividad en el ámbito del deporte en general, acreditar como mínimo cuatro años de estudios académicos superiores, de preferencia en gestión y administración, no haber sido sancionado por el Tribunal del Deporte o por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, y no haber sido sancionado en proceso administrativo disciplinario ni sentenciado en proceso penal por la comisión de delito doloso.

Rivera, de 56 años, no ha sido dirigente de ningún club o federación, pero según su hoja de vida, presentada cuando postulaba al Congreso, es gerente de la Escuela formativa de Fútbol Julio ‘Coyote’ Rivera desde el 2013 hasta la actualidad.

Uno de los requisitos más cuestionados fue la acreditación de estudios superiores. Las dudas llegaron hasta el Congreso y fue la coordinadora del Grupo de Trabajo de Juventud y Deporte del Congreso, Diana Gonzales, quien solicitó el CV documentado del ‘Coyote’ al Ministerio de Educación.

La República tuvo acceso a la documentación que Minedu envió, la misma que señala que Rivera —además del estudio técnico en Mecánica— ha concluido la carrera profesional de técnico en Administración de Empresas (2021) en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Crea e Innova.

Si bien el tiempo de estudios supera los 4 años —entre ambas carreras técnicas—, lo que causa sorpresa es que dicho instituto no está licenciado.

Entorno con antecedentes

Los cuestionamientos también son hacia su entorno. El último miércoles 26 de enero, un día después que el ‘Coyote’ sea nombrado como presidente, acudió a las oficinas del IPD Albino Cesar Nieto Serpa. Aunque su visita pasó desapercibida, el jueves 27 de enero, el administrador de empresas fue nombrado como gerente general del IPD, pese a no tener ninguna experiencia en gestión deportiva. ¿Quién es este personaje?

Nieto Serpa suma fallidas postulaciones a cargos públicos. La última fue su postulación sin suerte al Congreso en las Elecciones Generales del 2021 como número 1 en el departamento de Ayacucho por el partido Unión por el Perú, que incluyó en su lista por Lima a Rivera.

Sin embargo, el nombre de Nieto salió a la luz pública cuando fue designado —agosto del 2021— gerente central de Gestión de las Personas en Essalud, cargo al que tuvo que renunciar semanas después de su contratación por estar involucrado en un caso de nepotismo.

Durante la gestión del expresidente ejecutivo de dicha institución, Mario Carhuapoma validó la contratación de Roberto José Bedón Serpa, su hermano de madre, como asesor nivel III de Carhuapoma incumpliendo la ley 31299, que establece prohibiciones para nombrar y contratar a parientes en el sector público.

Tras indagaciones iniciadas por la Oficina de Control Interno de Essalud , la Contraloría General de la República incluso aseguró que para la contratación solo se adjuntó el CV del postulante sin la documentación requerida.

Otro de los nombres que sobresalen en el entorno de Rivera, es Edwin Santiago Ivancovich Gamero, quien ingresó a las oficinas del IPD en los últimos días como asesor del ‘Coyote’. Ha sido consultor del exministro de Educación Carlos Gallardo, y censurado por el Congreso a raíz de la filtración de la última prueba docente y sus vínculos con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenateperú). Asimismo, Ivancovich fue procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas, pero en octubre del 2017 tuvo una sentencia absolutoria y se ordenó el archivamiento del caso.

La República logró comunicarse con Julio Rivera, pero afirmó que no brindará declaraciones a los medios hasta que se haga la transferencia del cargo.

El entorno Rivera

Resolución de EsSalud que nombra a Albino Nieto Serpa como gerente central de Gestión de las Personas, cargo al que tuvo que renunciar por un supuesto caso de nepotismo. Foto: difusión

Lista de personas que visitaron el IPD el 26 de enero del 2022. Ivancovich Gamero ingresa a las oficinas por la mañana como asesor de Julio Rivera. Foto: difusión

Sustento de estudios

Diploma de egresado que le otorga el Instituto Crea e Innova al ‘Coyote’ y con el cual él sustenta tres años más de estudios. Foto: difusión