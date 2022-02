Aubameyang fue presentado como culé: Me veo ganando la Champions con el FC Barcelona

FC Barcelona tiene un nuevo delantero para pelear LaLiga y la Europa League: se trata de Pierre Emerick Aubameyang. El delantero de 32 años tendrá un nuevo reto en su carrera futbolística y desde este 2022 defenderá los colores de la camiseta culé, luego de dejar el Arsenal de Inglaterra.

Este jueves 3 de febrero, el exatacante de los gunners fue presentado como flamante refuerzo del equipo español. Frente a las cámaras y los reporteros, ‘Auba’ se mostró emocionado y reveló que su mayor ambición es ganar la Champions League con su nuevo equipo.

“ ¿Ganar la Champions con el Barça? Claro que me veo. Es un gran club que tiene que ganar la Champions y por eso venir al FC Barcelona es una oportunidad. Vamos a hacer todo para volver y para ganar”, expresó Aubameyang en la conferencia de prensa, junto con el presidente Joan Laporta.

“Estoy muy feliz, agradezco mi fichaje. Tengo muchas ganas. Voy a dar todo y tengo que agradecer a todo el club. Es un honor estar aquí y jugar para el Barcelona”, agregó el nuevo futbolista del cuadro azulgrana.

Asimismo, Aubameyang reveló que tuvo una conversación con Xavi Hernández y dijo que la posición que ocuparía en el equipo sería de ‘9′.

“He hablado un poquito con el míster, me ve de ‘9′. Si un día me necesita en banda, no habría problema”, señaló el gabonés.

Aubameyang dio detalles de cómo se concretó su fichaje con el FC Barcelona

Durante su presentación, Aubameyang contó que su pase se cerró a pocos segundos de que finalizara el mercado de fichajes europeo.