¿Cómo ver Athletic Club vs. Real Madrid EN VIVO HOY por cuartos de final de Copa del Rey?

Athletic Club vs. Real Madrid chocan HOY, jueves 3 de enero, por cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro se dará en San Mamés y está pactado para las 3.30 p. m. (hora peruana). El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports.

También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento del fútbol español.

Athletic Club vs. Real Madrid: previa

Será la cuarta vez que ambas escuadras se crucen en la temporada 2021-2022: el primer enfrentamiento se dio en Madrid por LaLiga, donde los merengues ganaron 1-0; el segundo fue en Bilbao, también por el torneo español y volvieron a triunfar los blancos por 2-1; y el último choque se dio en Arabia Saudita por la Supercopa de España, donde otra vez ganaron los de Carlo Ancelotti.

Sin embargo, en la Copa del Rey, los de Bilbao tiene mayor presencia que Real Madrid. Mientras que los merengues tienen 19 trofeos, el Athletic ostenta 24.

Athletic Club vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Athletic Club vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? HOY, jueves 3 de febrero ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? San Mamés ¿En qué canal? DirecTV Sports

Athletic Club vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Athletic: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Íñigo Martínez, Yuri; Nico Williams, Dani García, Vesga, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

¿A qué hora juegan Athletic Club vs. Real Madrid por la Copa del Rey?

Athletic Bilbao vs. Real Madrid se verán las caras por cuartos de final de la Copa del Rey desde la 3.30 p. m. en las instalaciones del San Mamés este jueves 3 de febrero. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 3.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.30 p. m.

¿En qué canal ver Athletic Bilbao vs. Real Madrid?

El duelo Atlético Bilbao vs. Real Madrid será transmitido en territorio peruano desde la señal de DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos televisivos de grandes competencias, como LaLiga Santander.

¿Cómo ver Atlético de Bilbao vs. Real Madrid EN VIVO vía DirecTV Sports?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver Athletic Club Bilbao vs. Real Madrid por DirecTV Sports de acuerdo a la región en la que te ubiques.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Atlético Bilbao vs. Real Madrid ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Athletic Club vs. Real Madrid por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.