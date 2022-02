EN VIVO México vs. Panamá ONLINE por las eliminatorias de la Concacaf

México vs. Panamá EN VIVO se miden este miércoles 2 de febrero por la decimoprimera fecha de la ronda final de las Eliminatorias Qatar 2022 de la Concacaf. La transmisión de este cotejo estará a cargo de TV Azteca, Las Estrellas y TUDN. Vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 10.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

México vs. Panamá: ficha del partido

Eliminatorias Qatar 2022 - Ronda final Concacaf México vs. Panamá ¿Cuándo juegan? Hoy, 2 de febrero ¿A qué hora? 10.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Azteca, Méxcio D.F. ¿Dónde lo transmiten? TV Azteca, Las Estrellas y TUDN

México vs. Panamá: árbitros designados

Función Réferi Juez principal Ivan Barton (SLV) Asistente 1 David Morán (SLV) Asistente 2 Zachari Zeegelaar (SUR) Cuarto árbitro Jaime Herrera (SLV) VAR Timothy Ford (USA)

¿A qué hora juegan México vs. Panamá por las Eliminatorias Qatar 2022?

En México, el encuentro se inicia a las 9.00 p. m. En el horario panameño, a las 10.00 p. m. Consulta cuándo verlo desde otros países de la región:

México: 9.00 p. m.

Panamá: 10.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m

Bolivia: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Brasil: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Chile: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Paraguay: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Uruguay: 12.00 a. m. (al día siguiente).

¿En qué canal ver México vs. Panamá?

Para Latinoamérica, esta es la guía de canales que debes seguir si deseas ver el México vs. Panamá:

Argentina: Las Estrellas

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN4, Star+, NOW NET e Claro

Canadá: OneSoccer

Chile: ESPN

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Guatemala: Tigo Sports Guatemala

México: Las Estrellas, Azteca 7, TUDN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: TUDN USA, Univision, Paramount+, TUDN App, Univision NOW, TUDN.com.

¿Qué canal es TUDN?

Sky: canal 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: canal 501 (SD) y 890 (HD)

Star TV: canal 510

Total Play: canal 503.

¿Qué canal es TV Azteca?

Satélite

Claro TV: canal 504

Tigo: canal 211

Movistar TV: canal 107.

Cable

Totaplay: canal 240

Claro TV: canal 151

Movistar TV: canal 318.

¿Qué canal es TV Azteca 7 EN VIVO?

Dish: canal 107, canal 607

Sky: canal 107, canal 1107

Megacable: canal 107, canal 1207

iZZi: canal 107, canal 807.

¿Dónde ver México vs. Panamá Rica EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el partido México vs. Panamá ONLINE GRATIS, deberás descargar la aplicación de TUDN en Google Play o App Store para disfrutar la programación completa a través de tu teléfono celular, tablet o PC. En caso de que no puedas acceder a este servicio, puedes seguir la cobertura EN DIRECTO, con las incidencias y los goles del encuentro, vía La República Deportes.

¿Cómo ver México vs. Panamá desde Star Plus?

Puedes ver el México vs. Costa Rica, así como los demás encuentros del octogonal final de la Concacaf, vía Star Plus desde la mayoría de países de Latinoamérica. Las regiones en las que está disponible este servicio son Bolivia, Guatemala, Brasil, El Salvador, Honduras, México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.

¿Cómo contratar Star Plus?

Para suscribirte a Star Plus y ver desde esta plataforma el México vs. Panamá, ingresa a la página web starplus.com y escoge el plan que más te convenga. En Perú, puedes elegir entre la suscripción mensual por 37.90 soles, anual por 379.90 soles y en combo con Disney Plus a un costo de 44.90 soles por mes.

¿Cuál es la programación de Star Plus?

En Star Plus podrás encontrar, además del México vs. Panamá, todo el contenido deportivo de ESPN (fútbol, básquet, tenis, automovilismo, artes marciales mixtas, etc.), así como una programación variada de series, películas, documentales y más.

¿Dónde juegan México vs. Panamá?

El escenario que albergará el México vs. Panamá por el octogonal final de las Eliminatorias Qatar 2022 de la Concacaf será el Estadio Azteca, recinto deportivo ubicado en la Ciudad de México. Dicho campo cuenta con una capacidad para 87.523 espectadores.