¿Cómo seguir EN VIVO Burkina Faso vs. Senegal por las semifinales de la Copa Africana?

Burkina Faso vs Senegal EN VIVO se miden por la semifinal de la Copa Africana de Naciones desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Ahmadou Ahidjo (Yaundé). La transmisión por TV estará a cargo de ESPN 2, pero también puedes seguir el cotejo a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto con videos de los goles y la narración de mejores jugadas en este y otros partidos de hoy.

Burkina Faso vs. Senegal: ficha del partido

Partido Burkina Faso vs Senegal ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 2 de febrero ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Ahmadou Ahidjo (Yaundé) ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Burkina Faso vs. Senegal?

En territorio peruano, el juego Burkina Faso vs. Senegal empezará a las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

El primer finalista de la Copa Africana de Naciones sale este miércoles del ganador entre la sorprendente Burkina Faso, equipo revelación del torneo, y la favorita Senegal, que cuenta con estrellas de talla mundial en los mejores equipos de Europa.

En los cuartos de final, los potros lograron superar un duro cruce ante Túnez con un solitario gol de Dango Ouattara y ahora tienen la chance de alcanzar su segunda final del certamen luego de que en 2013 llegaran hasta esta instancia, donde Nigeria frustró su ambición.

Los leones de la Teranga, por su parte, solo sufrieron un susto momentáneo contra Guinea Ecuatorial, pero al final se impusieron 3-1 con tantos de Famara Diedhiou, Cheikhou Kouyaté e Ismaila Sarr. Al igual que su rival de turno, solo llegó a ser subcampeón de la Copa, aunque lo consiguió en dos oportunidades (2002 y 2019).

Burkina Faso y Senegal tienen un historial oficial de trece ocho enfrentamientos con un balance parejo, pues los senegaleses vencieron en dos ocasiones, perdieron una y empataron las cuatro restantes. Su último cruce se jugó en 2017 y terminó en igualdad 2-2.

¿Qué canal transmite Burkina Faso vs. Senegal?

En el continente americano, estos son los canales que tendrán a su cargo la televisación del encuentro Burkina Faso vs. Senegal:

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: ESPN

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español.

¿Cómo seguir Burkina Faso vs. Senegal ONLINE?

Por internet, la transmisión de Burkina Faso vs. Senegal irá a través de la señal de ESPN Play o Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Burkina Faso vs. Senegal?

El escenario que acogerá el encuentro entre Burkina Faso vs. Senegal será el estadio Ahmadou Ahidjo, ubicado en la ciudad de Yaundé, capital de Camerún.

Alineaciones probables de Burkina Faso vs. Senegal

Burkina Faso: Hervé Koffi; Steeve Yago, Edmond Tapsoba, Soumaila Ouattara, Issa Kabore; Ibrahim Blati Toure, Adama Guira; Hassana Bandé, Cirylle Bayala, Gustavo Sangaré; Bertrand Traoré.

Senegal: Edouard Mendy; Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss; Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye; Ismaila Sarr, Famara Diédhiou, Sadio Mané.

Historial reciente de Burkina Faso vs. Senegal