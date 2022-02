Liberman analizó a Perú: Ormeño no estuvo a la altura del partido. Valera lo hizo mejor

Perú empató 1-1 con Ecuador por la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca alcanzaron la igualdad gracias a un tanto certero de Edison Flores en el complemento del partido, lo que le permite a la Bicolor seguir soñando con la clasificación hacia la próxima Copa del Mundo.

Uno de los periodistas internacionales que brindó su punto de vista, a parte de Gustavo Cherquis, fue Martín Liberman, quien destacó la reacción del conjunto que conduce el ‘Tigre’ y los cambios que hizo el DT argentino. Además, señaló el desempeño de Santiago Ormeño, y la falta que hizo Christian Cueva.

Las palabras de Liberman sobre el Perú vs. Ecuador

Sobre el empate y las modificaciones de Gareca

“La verdad que estaba complicado el encuentro. El primer tiempo, les dije, fue todo de Ecuador. El resultado, el manejo, el control, la pelota, el territorio. Hace buenos cambios Gareca, más que decir que se equivocó al comienzo prefiero decir que supo corregir a tiempo” , comentó.

“Seguramente él optó por Ormeño porque lo creía capaz. Ormeño no estuvo a la altura del partido. Valera cuando entró lo hizo mucho mejor. Ni hablar Flores que terminó siendo otra vez una figura notable del equipo peruano”, precisó.

“El conjunto incaico logra la igualdad en una jugada un poco enmarañada, una jugada un poco desprolija, pero estaba envalentonando, estaba con un cambio actitudinal muy grande, el que provocaron las modificaciones, el que provocaron los cambios” , agregó.

Perú empató 1-1 ante Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: FPF

La ausencia de Christian Cueva

“Perú sufrió horrores de Christian Cueva. No tenía pausa. No tenía manejo. No tenía pase entre líneas. A Carrillo no le llegaba la pelota. Ormeño no fue solución. Extrañó horrores a Lapadula”.

El significado del gol de Edison Flores

“De esa manera Perú sigue vivo. Logra un punto clave. Es cierto que antes del encuentro soñaban los peruanos que fueron a la cancha, que miraban el partido, con la victoria. Una victoria que casi, casi los dejaba en la Copa del Mundo.”

Mira el análisis de Martín Liberman