Perú vs. Ecuador: grítalo, ‘Orejas’

Por Mariano López

Era un reto gigante. Una tarea verdaderamente titánica. Sin Christian Cueva, el jugador más utilizado por Ricardo Gareca desde que tomó las riendas de la selección, ni Gianluca Lapadula, el guerrero que dejó su sangre en Barranquilla, Perú se jugaba casi toda su clasificación al Mundial en el Estadio Nacional. Los triunfos de Chile y Uruguay obligaban a la Blanquirroja a sumar. Perder no era una opción, aunque Ecuador, uno de los tres mejores equipos del presente proceso clasificatorio, llegaba a Lima con el objetivo de asegurar sus pasajes a Qatar. El inicio, al menos para ellos, sería favorable.

Fue el peor escenario posible para arrancar un partido de tanta importancia. Desde el minuto dos, la selección peruana ya se encontraba abajo en el marcador. Tras entonar las sagradas estrofas del himno nacional a todo pulmón, la oncena bicolor tomó una pequeña siesta y no pudo despertarse a tiempo para evitar el gol visitante. Una salida limpia del cuadro ecuatoriano —facilitada por la poca presión de nuestro único referente en ataque, Santiago Ormeño— permitió a Félix Torres analizar el panorama de juego y lanzar un pase largo preciso a las espaldas de un mal perfilado Alexander Callens. El envío dejó solo al goleador de la ‘Tri’, Michael Estrada, quien controló el balón con la destreza de un ‘10′ y definió al costado derecho del casi infranqueable Pedro Gallese. Todo cuesta arriba. Luego Perú despertó: los de Ricardo Gareca se posicionaron más arriba en el campo de juego, tirando gran parte de su ataque por la banda derecha, donde Luis Advíncula y André Carrillo se vincularon constantemente. Sergio Peña, por la misma banda, también se hizo asiduo partícipe de las combinaciones con el ‘Rayo’ y la ‘Culebra’. Sin embargo, el equipo no profundizaba. El retroceso ecuatoriano era mucho más rápido que la propuesta de juego peruana. La ausencia de Gianluca Lapadula y su dinamismo para moverse por todo el frente ofensivo era notoria. Las características del ‘Bambino’ y Ormeño son totalmente opuestas. Ni mejor ni peor, opuestas.

De hecho, el segundo tiempo obligó al ‘Tigre’ Gareca a mover su pizarra. Ormeño no volvió al campo de juego. Ingresaron Christofer Gonzales y Edison Flores (por Raziel García). ¿La idea? Que ‘Canchita’ ocupe el espacio por delante de los centrales visitantes y que Carrillo vaya a la posición de ‘9′, para intentar complicar a la defensa norteña a base de velocidad y picardía. Tampoco funcionó, y Perú pasó los peores 15 minutos del partido. Ecuador presionó arriba, recuperó un sinfín de balones y tuvo hasta tres oportunidades claras de gol. Para nuestra suerte, Estrada no estuvo tan fino como en los primeros minutos del partido. Las fichas se movieron de nuevo: entró Alex Valera y salió Peña. Gareca se la tenía que jugar, y la segunda fue la vencida. Reza el dicho: “goles que no haces, goles que te hacen”. Una serie de rebotes en el área ecuatoriana acabó suelta para que Advíncula prenda el acelerador, saque un centro forzadísimo al segundo palo y el ‘Orejas’, el mismo que venía de revivir nuestras esperanzas en Barranquilla, anotó la igualdad de cabeza (69′). El ‘Orejas’, el de los goles importantes. El que se lució rumbo a Rusia 2018. El que estuvo sin jugar por lesiones y le costó recuperar su nivel. ¡El que fue criticado!

A partir del gol, el trámite del partido fue otro. Ecuador comenzó a perder las divididas. Nuestra selección empezó a ganar los duelos individuales y a empujar el partido a campo visitante. Más por corazón que por juego, pero eso también vale, porque si algo ha demostrado este grupo de jugadores, es que nunca va a faltar entrega. Que la camiseta de la banda roja se sudará lo que dure el partido y más, de ser necesario. Anoche, se sudaron 96 minutos. Con el 1-1 final, el cuadro nacional sumó 21 unidades (uno menos que nuestro próximo rival, Uruguay) y cerró la jornada 16 de las eliminatorias en zona de repechaje. Faltan dos jornadas. La clasificación está cada vez más cerca. Llegamos a esta etapa del proceso en una mejor posición que en el camino a Rusia, remando contra la corriente y sufriendo cada punto. Somos Perú, no nos queda de otra. Somos Perú, nadie nos entregará nada. Aquella vez sumamos en una Bombonera repleta y ante una Colombia más complicada que la que acabamos de vencer. No fue imposible, sino difícil. Ahora tocará Montevideo y Paraguay en casa. A seguir luchando por ese sueño. ¡Que la esperanza no se apague!

Miguel Trauco, jugador de Perú

“Partido difícil, no pueden anotarnos tan fácilmente. El rival se tiró al suelo, ellos buscaron el empate, pero reaccionamos. Seguimos dependiendo de nosotros mismos, eso es importante”.

