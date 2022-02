Callens sobre el empate con Ecuador: “Me hago responsable por el resultado”

La selección peruana empató 1-1 con su similar de Ecuador en el Estadio Nacional y sigue cerca del Mundial a Qatar 2022. La Tricolor dio el batacazo en Lima en apenas dos minutos del primer tiempo. Un defensor visitante mandó un pase largo al área nacional que Alexander Callens erró en el cálculo y Michael Estrada abrió el marcador.

El central de New York City fue objeto de críticas por su magistral error; además, no fue el único fallo que tuvo, ya que nunca pudo recuperarse y se le notó nervioso en el campo. Este miércoles, el jugador de 29 años se pronunció a través de las redes sociales sobre su error y se hizo totalmente responsable del resultado.

Perú vs. Ecuador: así fue el error de Alexander Callens

El técnico Ricardo Gareca no encontró una dupla de centrales titulares a lo largo de estas clasificatorias sudamericanas. Alexander Callens fue convocado, pero no era titular y a veces alternaba. E n la Copa América 2021, el Tigre le dio la confianza y rindió de manera óptima al lado de Christian Ramos .

El futbolista nacido en el Callao se ganó el apoyo de la hinchada peruana por sus buenas actuaciones en la selección y también se ganó un lugar indiscutible en el 11 inicial del entrenador argentino, pero, ante sus errores ante los dirigidos por Gustavo Alfaro, los fanáticos arremetieron contra él.

Alexander Callens escribió en su Instagram