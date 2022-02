Panamá vs. México EN VIVO: a qué hora juegan por las Eliminatorias Qatar 2022

Panamá vs. México EN VIVO este miércoles 2 de febrero por las Eliminatorias Qatar 2022 de la Concacaf en el Estadio Azteca (Ciudad de México) desde las 9.00 p. m. (hora mexicana) y 10.00 p. m. (hora peruana y panameña). Podrás sintonizar el choque a través de la plataforma Star Plus de manera ONLINE. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción es informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Panamá vs. México: ficha del partido

Partido Panamá vs. México Fecha Miércoles 2 de febrero Hora 9.00 p. m. (hora mexicana) y 10.00 p. m. (hora peruana y panameña) Canal Star Plus, TV Azteca Lugar Estadio Azteca

Panamá vs. México: previa del partido

El Tri empató con Costa Rica en el Estadio Azteca y se mantuvo en el tercer lugar de la tabla con 18 puntos, solo superado por Estados Unidos (18 y por diferencia de gol) y Canadá (22), quien es la gran sorpresa del actual proceso y podría regresar a una copa del mundo después de 36 años.

Por otro lado, la Marea Roja logró remontar a Jamaica y ganarle 3-2, por lo que se posicionan en el cuarto lugar con 17 unidades y estaría clasificando al repechaje continental. Quien consiga sumar los tres puntos se pondrá segundo; en caso haya empate, ambos se mantendrán en carrera, debido a que el quinto puesto, Costa Rica, tiene 13 tantos.

Panamá vs. México: posibles alineaciones

Panamá: Luis Mejía, Michael Murillo, Azmahar Ariano Navarro, Fidel Escobar, Eric David, Alberto Quintero, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas, César Yanis y Rolando Blackburn.

México: Guillermo Ochoa, Gerardo Arteaga, César Montes, Néstor Araujo, Johan Vásquez, Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Jesús M. Corona, Henry Martín e Hirving Lozano.

¿A qué hora juegan Panamá vs. México por las Eliminatorias Qatar 2022?

En México, el encuentro se inicia a las 9.00 p. m. y 10 p. m. en el horario panameño y peruano. Consulta cuándo verlo desde otros países de la región:

México: 9.00 p. m.

Panamá: 10.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m

Bolivia: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Brasil: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Chile: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Paraguay: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Uruguay: 12.00 a. m. (al día siguiente).

¿En qué canal ver Panamá vs. México?

Para Latinoamérica, esta es la guía de canales que debes seguir si deseas ver el Panamá vs. México:

Argentina: Las Estrellas

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN4, Star+, NOW NET e Claro

Canadá: OneSoccer

Chile: ESPN

Colombia: Star Plus

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica Radio, Teletica En Vivo

Ecuador: Star Plus

Guatemala: Tigo Sports Guatemala

México: Las Estrellas, Azteca 7, TUDN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN, Star Plus

Panamá: Nex

Uruguay: ESPN

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: TUDN USA, Univision, Paramount+, TUDN App, Univision NOW, TUDN.com

¿Cómo ver México vs. Panamá ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del México vs. Panamá POR INTERNET, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el México vs. Panamá?

Para acceder a Star Plus para ver el México vs. Panamá, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Panamá vs. México: últimos enfrentamientos

Panamá 1-1 México | 9.9.2021 | Eliminatorias Concacaf

México 3-0 Panamá | 1.7.2021 | Amistoso

Panamá 0-3 México | 16.11.2019 | Nations League

México 3-1 Panamá | 16.10.2019 | Nations League

México 1-0 Panamá | 2.9.2017 | Eliminatorias Concacaf

¿Dónde juegan Panamá vs. México?

El duelo entre la Tri y los canaleros tendrá lugar en el histórico Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México y con capacidad para 87,000 espectadores.