HOY Jamaica vs. Costa Rica EN VIVO: hora y canal del partido por las eliminatorias concacaf

Jamaica vs. Costa Rica se juega este miércoles 2 de febrero por la fase final de las Eliminatorias Qatar 2022 de concacaf. El encuentro será en el National Stadium Independence Park y está pactado para las 7.00 p. m. (hora peruana y jamaicana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Repretel Canal 6 en territorio de los Reggae Boyz.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Jamaica vs. Costa Rica: previa del encuentro

La selección de Costa Rica se jugará este miércoles en Jamaica una de sus últimas chances de mantenerse en la pelea por clasificarse al Mundial de Catar 2022 o, al menos, obtener el derecho a una repesca.

El conjunto tico está obligado a ganar para seguir aspirando a los primeros lugares y a una Jamaica que, si pierde o empata, quedará ya sin posibilidades matemáticas de asistir al Mundial.

Tras 10 partidos disputados de los 14 del octogonal eliminatorio de la concacaf, Canadá es líder con 22 unidades, seguida por Estados Unidos (18) y México (18), que de momento están obteniendo los tres boletos directos de la región.

Panamá es cuarta con 17 puntos, en la zona de repesca, mientras que Costa Rica le persigue con 13, El Salvador con nueve, Jamaica con siete y Honduras, ya eliminada, con tres. El objetivo de Costa Rica es ganar y recortar la distancia, ya sea con México o con Panamá, o con ambos, que se enfrentan entre sí este miércoles en el Estadio Azteca.

Costa Rica ya suma 235 minutos sin recibir goles con Keylor Navas bajo los palos, pero la gran deuda del conjunto centroamericano sigue siendo la poca pegada en ataque, donde Joel Campbell luce muy solitario.

El cuadro centroamericano solo ha recibido siete goles en la eliminatoria, pero ha marcado la misma cantidad. A Jamaica un triunfo le permitirá seguir con esperanzas matemáticas al menos de pelear por la repesca.

Con información de EFE.

Jamaica vs. Costa Rica: historial reciente

08.09.21 | Costa Rica vs. Jamaica (1-1) | Eliminatorias Qatar 2022

20.07.21 | Costa Rica vs. Jamaica (1-0) | Copa Oro

26.03.19 | Costa Rica vs. Jamaica (1-0) | Amistoso internacional

29.03.16 | Costa Rica vs. Jamaica (3-0) | Eliminatorias Rusia 2018

Costa Rica necesita los tres puntos para seguir soñando con el Mundial Qatar 2022. Foto: composición LR / AFP / EFE

Jamaica vs. Costa Rica: alineaciones probables

Jamaica: Andre Blake; Adrian Mariapa, Javain Brownl, Ethan Pinnock, Kemar Lawrence; Daniel Johnson, Devon Williams, Lamar Walker; Corey Burke, Michail Antonio y Andre Gray. DT: Paul Hall.

Andre Blake; Adrian Mariapa, Javain Brownl, Ethan Pinnock, Kemar Lawrence; Daniel Johnson, Devon Williams, Lamar Walker; Corey Burke, Michail Antonio y Andre Gray. Paul Hall. Costa Rica: Keylor Navas, Keysher Fuller, Kendall Waston, Francisco Calvo, Ronald Matarrita; Celso Borges, Youstin Salas, Yeltsin Tejeda; Joel Campbell, Alonso Martínez y José Ortiz. DT: Luis Fernando Suárez.

¿A qué hora juegan Jamaica vs. Costa Rica?

En horario peruano, el choque Jamaica vs. Costa Rica se disputará desde las 7.00 p. m.. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 7.00 p. m.

Jamaica: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del día 3 de febrero)

¿En qué canal ver Jamaica vs. Costa Rica EN VIVO?

Argentina: ESPN 3, Star Plus

Bolivia: ESPN 3, Star Plus

Chile: ESPN 3, Star Plus

Colombia: ESPN 3, Star Plus

Ecuador: ESPN 3, Star Plus

México: Star Plus, ESPN México

Perú: ESPN 3, Star Plus

Uruguay: ESPN 3, Star Plus

Venezuela: ESPN 3, Star Plus

Estados Unidos: UNIVERSO NOW, Paramount+

¿Dónde ver el Jamaica vs. Costa Rica por ESPN 3?

Si no quieres perderte la transmisión del partido Jamaica vs. Costa Rica vía ESPN 3, sintoniza los siguientes canales:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable),

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Cómo seguir Jamaica vs. Costa Rica ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Jamaica vs. Costa Rica por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿En qué estadio se disputará el Jamaica vs. Costa Rica?

El escenario escogido para el Jamaica vs. Costa Rica es el National Stadium Independence Park, casa deportiva localizada en Kingston, Jamaica. Este recinto tiene la capacidad de albergar a 35.000 asistentes.