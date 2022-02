Cuadrado expresa su tristeza por la situación de Colombia en las eliminatorias

La última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 disputadas esta semana dejaron a algunas selecciones al borde del nocaut. Una de ella es Colombia, que perdió ante Perú 1-0 en Barranquilla y luego cayó por 1-0, de visita, con Argentina. Sus posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo se han reducido y los jugadores lo hicieron notar en sus redes sociales.

Uno de los futbolistas cafeteros que mostró su tristeza a través de Instagram fue Juan Guillermo Cuadrado, el miembro más importante de la Tricolor en los últimos años, tras la caída de James Rodríguez. El volante de la Juventus está en su última recta con la selección de su país, y Qatar sería su último mundial.

Juan Cuadrado lleva 110 partidos jugados con la selección colombiana. Foto: EFE

El popular ‘Panita’ reconoció que el grupo se encuentra tocado por los lamentables resultados obtenidos en estas jornadas, que lo dejaron al borde de la eliminación, pero que igual seguirán luchando mientras tengan mínimas probabilidades de jugar el próximo torneo mundialista.

“Ha sido un camino muy difícil de recorrer. Solo Dios sabe la frustración, tristeza y desilusión que sentimos de no ver los resultados que queremos, y solo él sabe cuánto amamos esta camiseta, que representa a un país que amo. Pero, aunque duela tanto, sigo levantando mis manos a ti, señor Jesús, porque mi adoración no depende de lo que me des, sino de quién tú eres. Mi señor, mi salvador”, escribió.

Juan Cuadrado se pronuncia en su Instagram