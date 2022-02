La selección de Egipto, con su máxima figura, Mohamed Salah, va en busca del pase a la final de la Copa Africana de Naciones, para esto tendrá que superar a una siempre complicada Camerún, con Ekambi y Aboubakar como principales cartas de gol.

Egipto vs. Camerún: posibles alineaciones

Egipto: Gabaski; Omar Kamal, Ahmed Hegazy, Mahmoud Alaa, Ahmed El Fotouh; Amr El Solia, Mohamed Elneny, Ayman Ashraf; Omar Marmoush, Mostafa Mohamed y Mohamed Salah .

Gabaski; Omar Kamal, Ahmed Hegazy, Mahmoud Alaa, Ahmed El Fotouh; Amr El Solia, Mohamed Elneny, Ayman Ashraf; Omar Marmoush, Mostafa Mohamed y . Camerún: Andre Onana; Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Michael Ngadeu, Nouhou Tolo; Martin Hongla, Samuel Oum Gouet, Andre Zambo Anguissa, Nicolas Moumi Ngamaleu; Karl Toko Ekambi y Vincent Aboubakar.

Egipto vs. Camerún: horarios

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

