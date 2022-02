¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Honduras EN VIVO?

El partido entre Estados Unidos vs. Honduras será uno de los cotejos más importantes de las Eliminatorias de la Concacaf, confederación que agrupa a todas las selecciones de América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Este encuentro se realizará este miércoles 2 de febrero a las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Aliianz Field. Los norteamericanos vienen de vencer a El Salvador 1-0, mientras que en una anterior fecha, los salvadoreños derrotaron a Honduras 2-0.

En la presente nota sabrás más detalles acerca de este importante duelo, como los horarios, los canales de transmisión, las alineaciones y las formas de seguir este partido EN VIVO ONLINE gratis.

Estados Unidos vs. Honduras: ficha del partido

Eliminatorias Qatar 2022 Estados Unidos vs. Honduras Día miércoles 2 de febrero Hora 8.30 p. m. (hora peruana) Canal Star + Lugar Estadio Allianz Field

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Honduras?

México 7.30 p. m.

Honduras 7.30 p. m.

Perú 8.30 p. m.

Colombia 8.30 p. m.

Ecuador 8.30 p. m.

Venezuela 9.30 p. m.

Bolivia 9.30 p. m.

Argentina 10.30 p. m.

Chile 10.30 p. m.

Paraguay 10.30 p. m.

Uruguay 10.30 p. m.

Brasil 10.30 p. m.

España 2.30 a. m. (3 de febrero)

¿Qué canal transmite el partido Estados Unidos vs. Honduras?

Star Plus es la señal habilitada para ver el cotejo entre Estados Unidos vs. Honduras, con motivo de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Honduras EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no puedes seguir el partido por televisión o no tienes un plan de cable contratado, tienes la opción de poder estar atento a las incidencias del Estados Unidos vs. Honduras a través de La República Deportes.

Estados Unidos vs. Honduras: alineaciones probables

Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Miles Robinson, Christopher Richards, Antonee Robinson; Brenden Aaronson, Tyler Adams, Weston McKennie; Yunus Musah, Ricardo Pepi y Christian Pulisic.

Honduras: Edrick Menjívar; Wisdom Quaye, Allans Vargas, Denil Maldonado, Franklin Flores; Jonathan Rubio, Kervin Arriaga, Alfredo Mejía, Kevin López; Alberth Elis y Anthony Lozano.

¿Dónde se jugará el partido Estados Unidos vs. Honduras?

El duelo se llevará a cabo en el estadio Allianz Field, ubicado en el estado de Minessota, Estados Unidos de América.