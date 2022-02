¿A qué hora juega El Salvador vs. Canadá por las eliminatorias a Qatar 2022?

Este martes 2 de febrero, las selecciones de El Salvador vs. Canadá miden fuerzas por la jornada 11 de las Clasificatorias de Concacaf rumbo al mundial de Qatar 2022. El cotejo inicia a las 9.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el Estadio Cuscatlán. La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+ (Star Plus), ESPN Norte, ESPN México, Sportsnet One, Sportsnet Now y OneSoccer.

La Selecta tiene la obligación de ganarle a Canadá si desea seguir vivo en las clasificatorias. Mientras que el equipo canadiense tiene casi todas las fichas compradas para ir a Qatar 2022 debido a que es solitario puntero del octagonal con 22 unidades.

El Salvador vs. Canadá: ficha del partido

Partido El Salvador vs. Canadá ¿Cuándo juegan? Miércoles 2 de febrero ¿A qué hora juegan? 9.00 p. m. (hora peruana) ¿En donde juegan? Estadio Cuscatlán ¿En qué canal? Star + y ESPN México

¿A qué hora juega El Salvador vs. Canadá?

México: 8:00 p.m.

El Salvador: 8:00 p. m.

Perú: 9:00 p. m.

Ecuador: 9:00 p. m.

Colombia: 9:00 p .m.

Bolivia: 10:00 p. m.

Venezuela: 10:00 p. m.

Paraguay: 11:00 p. m.

Chile: 11:00 p. m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p .m.

Brasil: 11:00 p. m.

España: 3:00 a .m.

¿Qué canal transmitirá el partido El Salvador vs. Canadá?

México: ESPN México

El Salvador: Canal 4 y ESPN Norte

Perú: Start +

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro

¿Dónde ver El Salvador vs. Canadá EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes optar por los portales en línea Tarjeta Roja, Roja Directa y Apurogol para ver EN VIVO El Salvador vs. Canadá. Dichas páginas web ofrecen enlaces para visualizar ONLINE y GRATIS los eventos deportivos más importantes del mundo. Para acceder a ellos, sigue las instrucciones reseñadas a continuación:

Digita una de las siguientes direcciones en tu navegador: www.tarjetarojatvonline.sx , www.rojadirectaenvivo.club o www.apurogol.futbol

, o Busca El Salvador vs. Canadá

Finalmente, haz clic sobre uno de los enlaces que se mostrarán en pantalla.

El Salvador vs. Canadá: alineaciones probables

El Salvador: Mario González, Alexander Larín, Eriq Zavaleta, Bryan Tamacas, Narciso Orellana, Eduardo Vigil, Darwin Cerén, Bryan Landaverde, Nelson Bonilla, Christian Gil y Enrico Dueñas. DT: Hugo Pérez.

Canadá: Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Tajon Buchanan, Liam Fraser, Richie Laryea, Samuel Adekugbe, Junior Hoilett, Ike Ugbo y Jonathan Osorio. DT: John Herdman

¿Dónde se jugará el partido El Salvador vs. Canadá?

El duelo entre El Salvador vs. Canadá tendrá como escenario el estadio Cuscatlán.