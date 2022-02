¿A qué hora juega Egipto vs Camerún por la semifinal de la Copa Africana?

Luego de ganar a Marruecos 1-0, la selección egipcia enfrenta a Camerún este jueves 3 de enero desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por la semifinal de la Copa Africana de Naciones. El vibrante duelo podrá ser sintonizado por ESPN 2 y Star +. El conjunto liderado por Mohamed Salah buscará llegar a la final del certamen continental para enfrentar a Senegal. Revisa cuáles serían las probables alineaciones y todos los detalles del choque.

Egipto es el país con más estrellas ganadas en la Copa de África y en está edición buscará su galardón número 8 de la mano de su mejor jugador, Mohamed Salah. Sin embargo, al frente tendrán al local del torneo, Camerún.

Egipto vs. Camerún: ficha del partido

Partido Egipto vs. Camerún ¿Cuándo juegan? Jueves 3 de enero del 2022 ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Start + ¿En dónde? Estadio Paul Biya de Olembé

¿A qué hora juega Egipto vs. Camerún?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Egipto vs. Camerún?

En toda Latinoamérica, Star+ será la señal de streaming internacional encargada de transmitir el Egipto vs. Camerún por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

Argentina: Star Plus, ESPN

Bolivia: Star Plus, ESPN

Brasil: Star Plus, ESPN

Chile: Star Plus, ESPN

Colombia: Star Plus, ESPN

Paraguay: Star Plus, ESPN

Perú: Star Plus, ESPN

Uruguay: Star Plus, ESPN

Venezuela: Star Plus, ESPN.

¿Dónde ver Egipto vs. Camerún EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Egipto vs. Camerún por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Egipto vs. Camerún: alineaciones probables

Egipto: Gabaski; Omar Kamal, Ahmed Hegazy, Mahmoud Alaa, Ahmed El Fotouh; Amr El Solia, Mohamed Elneny, Ayman Ashraf; Omar Marmoush, Mostafa Mohamed y Mohamed Salah .

Gabaski; Omar Kamal, Ahmed Hegazy, Mahmoud Alaa, Ahmed El Fotouh; Amr El Solia, Mohamed Elneny, Ayman Ashraf; Omar Marmoush, Mostafa Mohamed y . Camerún: Andre Onana; Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Michael Ngadeu, Nouhou Tolo; Martin Hongla, Samuel Oum Gouet, Andre Zambo Anguissa, Nicolas Moumi Ngamaleu; Karl Toko Ekambi y Vincent Aboubakar.

¿Dónde se jugará el partido Egipto vs. Camerún?

El cotejo entre Egipto vs. Camerún se jugará en el Estadio Paul Biya de Olembé.