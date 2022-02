“Esto no ha terminado, no estamos muertos”: El mensaje de Reinaldo Rueda tras caída de Colombia

Este martes 1 de febrero, la selección de Colombia sufrió una triste derrota por 1-0 a manos de la escuadra argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022, caída que podría costarle la clasificación para la próxima Copa del Mundo y que ha relegado al elenco de Reinaldo Rueda al séptimo lugar de la tabla de posiciones de Sudamérica.

No obstante, el técnico del conjunto cafetero se mostró optimista pese a los malos resultados ante la Albiceleste y Perú. En la conferencia de prensa posterior al partido en Córdoba, brindó un análisis de la actual situación del cuadro que dirige.

”Es un momento muy difícil por lo que hemos vivido. Nunca nos había tocado en esta clasificatoria perder dos juegos. Se pierde un puntaje importante y eso tiene al grupo muy golpeado. Nos toca asumir la responsabilidad y reaccionar. Esto no ha terminado y tenemos que responder hasta el final. Se alejaron mucho las posibilidades por los resultados de los rivales, pero la clasificatoria no se ha terminado. Nos quedan dos jornadas, se alejó, pero no estamos muertos”, resaltó el entrenador.

Asimismo, Reinaldo Rueda fue consultado sobre la larga ausencia de gol que ha experimentado el conjunto colombiano, que no logra anotar tantos desde la fecha 10 de las Eliminatorias sudamericanas, jornada en la que venció a Chile por 3-1.