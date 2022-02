Periodista chileno acusa a la Bicolor de ‘agrandarse’ en la previa del Perú vs. Ecuador

La selección peruana jugará este 1 de febrero su último partido de la jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022 ante Ecuador en el Estadio Nacional y, de llevarse la victoria, tienen enormes chances de clasificar al mundial por segunda vez consecutiva. En la previa del encuentro, el periodista Jean Pierre Bonvallet analizó a los equipos protagonistas y acusó a la Bicolor de ‘agrandarse’ por ganarle a Colombia.

“ Vi que Perú ha estado demasiado ‘agrandado’ después de la victoria a Colombia. Mucha burla a Yerry Mina, mucho ‘live’, lo que pasa en la selección chilena cuando gana. Preocupante ”, inició el periodista deportivo en su programa En la cancha con Bonvallet.

“A mí me gusta ese Perú concentrado de Gareca, sin tanto deseo. En fin, sigo manteniendo que Perú va a clasificar cuarto, pero no me gustó la actitud que tuvieron los jugadores después de ganarle a Colombia, porque Colombia les pudo haber ganado ”, concluyó.

Bonvallet acusa a Perú de ‘agrandarse’

El once que probó hoy Ricardo Gareca

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Raziel García, André Carrillo y Santiago Ormeño.

¿Cómo seguir Perú vs. Ecuador ONLINE?

Por internet, podrás ver la transmisión del Perú vs. Ecuador a través de Movistar Play, servicio de streaming que incluye el canal Movistar Deportes entre su programación. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes para este encuentro.