Miguel Trauco tras el empate ante Ecuador: “Todo el tiempo se tiraban al suelo”

La selección peruana rescató un empate valioso ante la selección ecuatoriana y sumó 21 puntos que la colocan en la quinta casilla de las Eliminatorias Qatar 2022. Edison Flores volvió a marcar para darle la alegría a la hinchada y mantenerse con chances de acudir a la próxima cita mundialista.

“Partido difícil. En estas instancias no podemos tomar un gol de esa manera. Creo que pecamos en salir desconcentrados. Nos costó bastante ante un rival muy difícil que vino a hacer su tarea. Todo el tiempo se tiraban al suelo, era lo que venían a buscar (el empate). Gracias a Dios reaccionamos. La idea era sumar de a tres, pero este punto nos ayuda”, inició el futbolista peruano para Movistar Deportes.

“ Seguimos dependiendo de nosotros mismos. Eso es importante. Y mientras haya chances tenemos que pelearlas todas”, agregó.

Finalmente, se refirió a la presencia del hincha en el Estadio Nacional. “El entusiasmo de la gente ha sido muy bueno. Nosotros lo valoramos, no pudimos regalarles los tres puntos que queríamos, pero al menos sumamos de a uno, y hay que seguir”, finalizó.

Miguel Trauco habló después del partido

Agónico empate de la Bicolor

Si no podemos ganar, no hay que perder. Esta frase se hizo presente en la selección peruana, que logró igualar 1-1 ante Ecuador en el Estadio Nacional. Los dirigidos por Ricardo Gareca no jugaron un buen primer tiempo, por lo que se fueron al descanso con el marcador en contra. En la segunda parte, con los cambios, la Bicolor mejoró en actitud y posesión de balón, y terminó encontrando el gol del empate gracias a Edison Flores.