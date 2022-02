Padre de Funes Mori arremete contra la selección mexicana y le deja un mensaje al ‘Tata’

Continúan las críticas. El rendimiento de la selección mexicana en las Eliminatorias Qatar 2022 no tiene nada contentos a sus aficionados. A pesar de que el equipo se mantiene en zona de clasificación directa, el último empate registrado ante Costa Rica como locales volvió a poner al entrenador Gerardo Martino en el blanco de los reflectores.

El técnico argentino recibe duros cuestionamientos por el desempeño de sus dirigidos desde que asumió el banquillo del Tri. A pocas horas de disputar un decisivo cotejo ante Panamá, el padre de uno de los seleccionados se sumó a estos cuestionamientos. Miguel Ruperto Funes mostró su descontento con el accionar de los jugadores, incluido su hijo, tras el 0-0 ante los ticos.

Rogelio Funes Mori tuvo minutos ante Costa Rica. Foto: EFE

“Yo vi el partido contra Costa Rica y no puedo creer que un terrible ‘5′ que juega en el Atlético de Madrid (Héctor Herrera), de diez pases que dio, haya dado seis mal. No puedo creer que no abastezcan al ‘9′. Así, el centro delantero nunca va a anotar”, manifestó el papá del atacante Rogelio Funes Mori en diálogo con ESPN.

Asimismo, mencionó que no lleva una buena relación con su hijo, pero esto no es impedimento para que siga sus partidos. “No tenemos una relación fluida, yo hace muchos años que no lo veo; es más, no conozco ni a mí nieto. A lo mejor le fallé como papá, pero lo sigo como futbolista y de eso sí puedo opinar sobre él”, precisó.

Por otra parte, resaltó que el ‘Tata’ debe cambiar su planteamiento en el tramo final del certamen clasificatorio. “No sé cuál sea la forma de preparar un partido de Martino, pero México debe ser más agresivo en los próximos duelos”, sentenció”, finalizó.

¿Cuándo juegan México vs. Panamá?

El enfrentamiento entre México vs. Panamá se jugará este miércoles 2 de febrero y será válido por la fecha 11 del octogonal final de las Eliminatorias Qatar 2022 de la Concacaf.

¿A qué hora juegan México vs. Panamá EN VIVO?

La transmisión del cotejo entre México vs. Panamá empezará a partir de las 10.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación: