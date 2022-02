Cuánto paga Bolivia vs. Chile: pronósticos y cuánto están pagando las casas de apuestas

El partido entre Bolivia vs. Chile será clave para la definición de los clasificados de las Eliminatorias sudamericanas. Si bien el conjunto altiplánico ya no tiene chances para poder clasificar, los chilenos deben ganar a la escuadra verde para poder tener opciones de poder tener un boleto para Qatar 2022. Precisamente, el ex arquero José Carlo Fernández ha dicho que se conforma con que los mapochos no clasifiquen, ya que Bolivia no tiene posibilidades.

En la presente nota podrás conocer más acerca de lo que dicen las casas de apuestas acerca del posible resultado de este clásico en el que una selección luchara por el honor, y la otra por entrar a la Copa del Mundo.

Cuotas de las casas de apuestas por el Bolivia vs. Chile

El favorito para llevarse la victoria en el duelo entre Bolivia vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022 es Bolivia, ya que llevan tres partidos consecutivos ganando de local, y buscarán mantener esa buena racha en el Hernando Siles. Por el contrario, Chile no gana desde noviembre del 2021 frente a Paraguay, y fueron derrotados como locales ante Argentina y Ecuador.

Casa de apuestas Gana Bolivia Empate Gana Chile Te Apuesto 2,43 3,20 2,90 Inkabet 2,45 3,30 2,95 Betsson 2,40 3,50 3,00 Doradobet 2.45 3,25 3,00

¿Cuándo y a qué hora juegan Bolivia vs. Chile?

Bolivia vs. Chile se enfrentan este martes 1 de febrero en La Paz por la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. El choque comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver el partido de Chile vs. Bolivia?

Podrás seguirlo a través de los siguientes canales: