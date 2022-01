PSG vs. Niza EN VIVO: hora y canal para seguir el partido por la Copa Francia

PSG vs. Niza EN VIVO se enfrentan HOY, lunes 31 de enero, en el Parque de los Príncipes por los octavos de final de la Copa de Francia 2021-22. El pitazo inicial de este cotejo sonará a partir de las 3.15 p. m. (hora peruana) y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de ESPN y vía streaming por Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

PSG vs. Niza: ficha del partido

Partido PSG vs. Niza ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 31 de enero ¿A qué hora juegan? 3.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Parque de los Príncipes ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus

PSG vs. Niza: la previa

Pese a que toda la atención se centra en las Eliminatorias Qatar 2022, el balompié europeo no se detiene y el fútbol francés nos presenta un interesante cotejo. Con Lionel Messi entre los convocados, el PSG se medirá ante el Niza por los octavos de final de la Copa Francia.

El argentino llegó a un acuerdo para no ser considerado por Lionel Scaloni y enfocarse en mejorar su rendimiento en el conjunto parisino. Luego de superar la COVID-19, la ‘Pulga’ buscará romper su sequía goleadora ante un complicado rival. Asimismo, también se espera que Kylian Mbappé vea acción en el Parque de los Príncipes.

Por su parte, el Niza, único escolta del elenco capitalino en la Ligue 1, intentará eliminar a su rival de turno y acceder a la siguiente instancia. Cabe resaltar que el equipo de Christophe Galtier fue uno de los pocos rivales que le arrebató puntos a la escuadra de Mauricio Pochettino .

¿A qué hora juega PSG vs. Niza?

El encuentro entre PSG vs. Niza comenzará a las 3.15 p. m. (horario peruano). Consulta el horario, según tu zona geográfica:

Perú: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Estados Unidos (ET): 4.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

¿Qué canal transmite PSG vs. Niza EN VIVO?

En toda Latinoamérica, ESPN y Star+ serán las señales internacionales encargadas de transmitir el PSG vs. Niza por los octavos de final de la Copa Francia.

Argentina: Star Plus, ESPN

Bolivia: Star Plus, ESPN

Brasil: Star Plus, ESPN

Chile: Star Plus, ESPN

Colombia: Star Plus, ESPN

Paraguay: Star Plus, ESPN

Perú: Star Plus, ESPN

Uruguay: Star Plus, ESPN

Venezuela: Star Plus, ESPN

España: Movistar +

¿Dónde VER EN VIVO PSG vs. Niza vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV)

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Niza?

Para acceder a Star Plus y ver el PSG vs. Niza, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo seguir PSG vs. Niza ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Niza por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que cuentan en su programación con los cotejos televisados por la cadena ESPN. Si no cuentas con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

PSG vs. Niza: posibles formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Colin Dagba, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Marco Verratti, Ander Herrera; Lionel Messi, Mauro Icardi y Kylian Mbappé.

Niza: Walter Benítez; Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim, Melvin Bard; Calvin Stengs, Mario Lemina, Pablo Rosario, Justin Kluivert; Andy Delort y Amine Gouiri.

¿Dónde juegan PSG vs. Niza?

El escenario que albergará el PSG vs. Niza por los octavos de final de la Copa Francia será el estadio Parque de los Príncipes de París, Francia. Dicho campo cuenta con una capacidad para 47.929 espectadores.