¿Perú puede reclamar ante la FIFA la “mala inscripción” de arqueros de Colombia?

Mientras la mayoría de personas se alistaban para descansar, una información remeció las redes sociales durante la noche del último domingo de enero. De acuerdo a un periodista deportivo, la selección peruana “debía” reclamar ante la FIFA una mala inscripción de arqueros por parte de Colombia.

Automáticamente los usuarios de las redes sociales empezaron a darle ‘Retweets’ y llenaron de ‘Me Gusta’ a la publicación del comunicador; no obstante, esta información no solo no tendría sentido realizarla, sino que se originó de una mala interpretación al reglamento actual de la FIFA, por lo que claramente hubo una confusión . En esta nota te explicaremos qué sucedió en ambos casos.

“Noticia bomba”

De acuerdo al comunicador deportivo Carlos Alberto Navarro, mejor conocido en el mundo periodístico como ‘Tigrillo’, la selección colombiana cometió un grave error al inscribir a dos arqueros en lugar de tres para el duelo ante Perú, por la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022: David Ospina fue el titular y Camilo Vargas el suplente.

Incluso señaló que la Tricolor habría cometido el mismo error cuando se enfrentaron a Paraguay, por lo que la selección peruana estaría en todo su derecho de acudir hasta instancias internacionales para evidenciar el “error” cometido por la delegación colombiana. Pero, ¿por qué harían esto si ganaron en cancha?

Supuesta noticia bomba. Foto: Twitter/Tigrillo Navarro

Objetivo del reclamo

Si bien la Blanquirroja se quedó con la victoria en Barranquilla, solo anotó un gol. Gracias al tanto de Edison Flores, la diferencia de goles de los incaicos pasó a ser -4 (16 a favor y 20 en contra), mientras que la de Colombia se mantiene en -2 (16 a favor y 18 en contra) .

En un torneo tan apretado como son las Eliminatorias Sudamericanas, este ítem pasa a ser importante en caso hayan selecciones con igualdad de puntos, sobre todo cuando existen hasta cuatro selecciones que tienen poca diferencia de puntos y pueden terminar con la misma cantidad al finalizar la competencia.

De darse este reclamo, y en un supuesto que fallen a favor de Perú, la Bicolor pasaría a ganar 3-0 en lugar de 1-0 y la diferencia de gol bajaría a -2, mientras que los cafeteros tendrían -4.

En principio parece ser un cambio imperceptible, pero teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, la selección nacional afrontaría los partidos restantes con un margen de goles favorable y un mejor envión anímico.

¿Qué dice la FIFA?

Sin embargo, esto no es del todo cierto. Si bien existe el reglamento FIFA que indica que todas las selecciones deben tener tres arqueros, el máximo ente del fútbol mundial publicó algunas modificaciones temporales en 2020 (por la pandemia de la COVID-19) que aún siguen vigentes.

Es decir, en lugar de tres arqueros como obligación, la FIFA señaló que “ al menos un jugador -y un máximo de tres- deberá ser guardameta ”. Lo que significa que cada selección puede colocar entre uno a tres arqueros en la lista de 23.

Reglamento de la FIFA. Foto: FIFA

En conclusión, la nómina presentada por Colombia para el partido ante Perú es válida y no existe motivo alguno para que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reclame una mala inscripción ante la FIFA. En pocas palabras, todo sigue su curso.