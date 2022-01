‘Rafa’ Nadal ya es leyenda

Por Mariano López V.

En la segunda final masculina más larga en la historia de los Grand Slams durante la Era Abierta (cinco horas con 24 minutos), Rafael Nadal derrotó por 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5 al ruso Daniil Medvedev y se coronó campeón del Australian Open 2022 por segunda vez en su carrera. Gracias a dicha conquista, el español alcanzó los 21 títulos en Grand Slams, dejando atrás a otras glorias del deporte que no pudieron participar del certamen, como Roger Federer y Novak Djokovic, quienes suman 20 cada uno. De esta manera, el nacido en Mallorca se posiciona como el tenista masculino más laureado de todos los tiempos. En general, solo lo superan la australiana Margaret Court (24), la estadounidense Serena Williams (23) y la alemana Steffi Graf (22).

A sus 35 años, el número 5 del Ranking ATP no deja de destacarse por su fortaleza mental, por su mentalidad ganadora. Parece ser a prueba de balas. Pese a estar dos sets abajo en el arranque del partido ante un rival físicamente superior —y diez años menor, también—, Nadal remó contra la corriente y remontó el encuentro gracias a su mejor tenis. Ni el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que mortifica su pie izquierdo y lo sometió a andar en muletas hace más de seis meses, pudo detenerlo. Ni el coronavirus, que lo dejó enfermo y debilitado a mediados de diciembre del año pasado. Nada de nada.

“No puedo explicar lo contento que estoy. Tampoco puedo entender cómo resistí un partido así. Mantuve la esperanza. Fue uno de los partidos más emocionantes de mi carrera, sin duda alguna. He estado en muchas situaciones difíciles acá en Australia, como en 2012, 2014 y 2017, siempre muy cerca de ganar, pero hoy esto era para mí. Luché mucho por tener este trofeo conmigo”, confesó Nadal en declaraciones para Eurosport. Medvedev también se deshizo en halagos para el histórico ‘Rafa’. “Quiero felicitarlo porque lo que ha hecho hoy es increíble. Lo he intentado lo mejor que he podido”, afirmó el tenista ruso ante el aplauso de la Rod Laver Arena de Melbourne.

Según Jaume Pujol-Galceran, autor del libro Rafael Nadal. Crónica de un fenómeno, en 2005 los médicos le dijeron al español que no podría jugar más al tenis. “Esto lo destrozo. Lo hundió por completo. Se encerró en su piso de Manacor y se pasaba los días llorando”, le contó a La Voz de Galicia. Ese llanto forjó al más ganador de la historia del tenis. A veces, las malas noticias sacan lo mejor de uno. El mejor ejemplo: Nadal.